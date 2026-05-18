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En tierra lejana | 18 de mayo

“Si tú lo haces, yo también”: Alya se rebela contra el control de Cihan

Él ha intentado ocultar su doble vida hasta el último segundo, pero Alya ya no está dispuesta a seguir callando. La joven le ha dejado muy claro que, si él puede estar con otra mujer, ella también es libre de fijarse en alguien más.

“Si tú lo haces, yo también”: Alya se rebela contra el control de Cihan

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Cihan ha estado a punto de ser descubierto y su reacción ha sido de lo más tensa. Al ver a Alya de nuevo en casa de Mine, el joven se ha llevado a su mujer de allí a toda prisa, con mucho miedo de que su amante se fuera de la lengua.

Ya en el coche, Cihan ha intentado tapar su doble vida con mentiras, negando cualquier lío con Mine a pesar de que es la mujer con la que mantiene una relación en secreto. Pero la charla se ha vuelto muy complicada cuando han empezado a hablar de sus sentimientos. Él, que nota cómo empieza a enamorarse de Alya de verdad, ha sacado su lado más posesivo.

Aunque sigue mintiendo sobre su amante, le ha dejado claro a Alya que ella no tiene libertad para mirar a nadie más. "Eres mi esposa, eres una Albora y no podrías hacer algo así", le ha respondido.

Lo que Cihan no esperaba es que Alya le plantara cara con una valentía que le ha dejado mudo. Cansada de las reglas de su marido, le ha dicho: "Si tú lo haces, yo también". Así, Alya le ha advertido que no piensa ser la única fiel en un matrimonio lleno de secretos y que, si él sigue con sus líos, ella piensa pagarle con la misma moneda.

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