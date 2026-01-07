Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 471

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

Begoña le echa la bronca a Gabriel, pero todos tratan de fingir normalidad.

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

Publicidad

Todos estaban muy preocupados ya en la casa de los De la Reina. Las horas y horas pasaban, pero finalmente Gabriel ha llegado con Julia. Y es que en vez de haber estado en el colegio, han pasado toda la mañana juntos en la feria.

Así Begoña, le ha pedido a Julia que subiera a su habitación para poder hablar mejor con Gabriel. De esta forma, ha comenzado a echarle la bronca al que aún es su marido, “¿Se puede saber por qué te la has llevado sin avisar?”. Y ha continuado, “¿Tú eres consciente de lo preocupados que estábamos?”.

Pero Damián y Digna, viendo como subía de tono la conversación ha tratado de quitarle hierro al asunto. Su objetivo era tan solo uno: que Gabriel no sospeche que ya todos saben lo que se trae entre manos.

De esta forma, Begoña ha tratado de rectificar la intensidad de su reacción diciendo, “es que estoy muy sensible con el embarazo”. Y se ha ido con Digna a preparar la cena, mientras que Damián y Andrés han tratado de fingir normalidad junto a Gabriel. Pero el De la Reina no tiene un pelo de tonto y su prueba ha funcionado.

Y el resultado es el que se esperaba: todos ya saben de sus verdaderas intenciones. ¿Qué medidas tomará Gabriel? ¿Cuánto tiempo más podrá durar este gran paripé de familia feliz?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta quema su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque quizás sea demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

Marta decide quemar su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque es demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

Cristina ha elegido a Digna como su futura representante

Cristina propone a Digna ser la representante en la junta de accionistas: “Usted protegerá los intereses de sus hijos y de sus sobrinos”

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán
¡A prueba!

¿Saben gallego los protagonistas de Las hijas de la criada? El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas
Capítulo 69

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad
#Seyfer

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

En la intimidad de su habitación, Seyran se refugia en los pinceles para capturar la esencia de Ferit. Un momento de paz que esconde la cuenta atrás de una enfermedad que amenaza con separarlos.

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"
Renacer

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

La detención del hombre que las tenía amenazadas con fotos íntimas para conseguir recetas ilegales, ha supuesto un alivio inmenso para las familias. Pero más allá de la justicia, Bahar sabía que las chicas necesitaban liberarse de la vergüenza.

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

¿Se han acostado Bahar y Harun?

Una noche de alcohol, una confesión y una sorpresa al amanecer: ¿se han acostado Bahar y Harun?

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"

Publicidad