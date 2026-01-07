Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

Todos estaban muy preocupados ya en la casa de los De la Reina. Las horas y horas pasaban, pero finalmente Gabriel ha llegado con Julia. Y es que en vez de haber estado en el colegio, han pasado toda la mañana juntos en la feria.

Así Begoña, le ha pedido a Julia que subiera a su habitación para poder hablar mejor con Gabriel. De esta forma, ha comenzado a echarle la bronca al que aún es su marido, “¿Se puede saber por qué te la has llevado sin avisar?”. Y ha continuado, “¿Tú eres consciente de lo preocupados que estábamos?”.

Pero Damián y Digna, viendo como subía de tono la conversación ha tratado de quitarle hierro al asunto. Su objetivo era tan solo uno: que Gabriel no sospeche que ya todos saben lo que se trae entre manos.

De esta forma, Begoña ha tratado de rectificar la intensidad de su reacción diciendo, “es que estoy muy sensible con el embarazo”. Y se ha ido con Digna a preparar la cena, mientras que Damián y Andrés han tratado de fingir normalidad junto a Gabriel. Pero el De la Reina no tiene un pelo de tonto y su prueba ha funcionado.

Y el resultado es el que se esperaba: todos ya saben de sus verdaderas intenciones. ¿Qué medidas tomará Gabriel? ¿Cuánto tiempo más podrá durar este gran paripé de familia feliz?