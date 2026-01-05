La angustia se apodera de los De la Reina: Gabriel se lleva a Julia sin avisar

Begoña, Damián y Andrés están muy preocupados. Julia ha desaparecido. Pasan las horas y no hay ni rastro de ella.

Begoña, muy angustiada, llama al colegio y descubre que Gabriel se ha llevado a la niña del colegio sin avisar. La tensión aumenta por momentos. ¿Estará bien Julia?

La enfermera les cuenta que cree que Gabriel lo está haciendo como castigo porque ella está empezando a estar muy distante con él. Desde que sabe cómo es en realidad su marido le cuesta mucho disimular ante él.

Andrés intenta apoyarla y le dice que se tranquilice. Está convencido de que Gabriel les está poniendo a prueba, pero Damián les pide que mantengan la calma

Cree que Julia aparecerá, no cree que su sobrino le haga nada y por nada del mundo Gabriel debe enterarse que le han descubierto. ¿Qué pasará? ¿Aparecerá Julia sana y salva?