Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad

Andrés trata de que su familia mantenga la calma frente a Gabriel. El abogado les está poniendo a prueba ya que intuye que le han descubierto. Finalmente, aparecerá con Julia. ¡La pequeña está sana y salva!

Sin embargo, por la noche, Begoña no podrá disimular más y acabará confesándole a su marido que sabe quién es en realidad. Le revelará que Isabel fue a visitarla y que lo sabe todo.¿Seducirla y casarse con ella también formaba parte del plan?

Irene y Pepe irán a la colonia para visitar a Cristina y le dirán a su hija que...¡van a casarse! Además, la joven no aceptará la proposición de Damián y Gabriel le propondrá a Digna que sea ella la que la represente en las juntas de accionistas. ¿Aceptará la matriarca de los Merino?

Gaspar comenzará a dar clases de baile y bailará con Manuela en la cantina. ¿Habrá un acercamiento entre ambos?

Tasio y Luz tratarán de convencer a los trabajadores de que la fábrica es un lugar seguro, Luis se ofrece a trabajar con ellos.

