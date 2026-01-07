Cristina propone a Digna ser la representante en la junta de accionistas: “Usted protegerá los intereses de sus hijos y de sus sobrinos”

Cristina le ha contado a los Merino que no está dispuesta a vender sus acciones a nadie pero que está buscando a una persona que la represente en las juntas mientras ella está en París.

Y aunque ha contado que en un primer momento pensó en Luis, ha acabado eligiendo a Digna, por ser “una persona de consenso” entre la familia Merino y De la Reina.

Así, Digna se ha quedado en shock. Y después de que Cristina se fuera, la Merino ha comentado dubitativa “es una gran responsabilidad”. Y aunque Joaquín y Luis la miraban expectante, se ha negado a decidirlo en ese preciso momento. ¿Aceptará finalmente la propuesta?