Capítulo 471

Cristina propone a Digna ser la representante en la junta de accionistas: “Usted protegerá los intereses de sus hijos y de sus sobrinos”

Cristina la ha elegido por ser “una persona de consenso· entre la familia Merino y De la Reina.

Cristina ha elegido a Digna como su futura representante

Cristina le ha contado a los Merino que no está dispuesta a vender sus acciones a nadie pero que está buscando a una persona que la represente en las juntas mientras ella está en París.

Y aunque ha contado que en un primer momento pensó en Luis, ha acabado eligiendo a Digna, por ser “una persona de consenso” entre la familia Merino y De la Reina.

Así, Digna se ha quedado en shock. Y después de que Cristina se fuera, la Merino ha comentado dubitativa “es una gran responsabilidad”. Y aunque Joaquín y Luis la miraban expectante, se ha negado a decidirlo en ese preciso momento. ¿Aceptará finalmente la propuesta?

Begoña, incapaz de seguir fingiendo ante Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Me has estado engañando desde que llegaste a esta casa”

Marta quema su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque quizás sea demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel
El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán
¿Saben gallego los protagonistas de Las hijas de la criada? El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas
La hermana de Seyran ha recordado todo el miedo que pasó en casa de los Ihsanli. Aunque intente estar bien, el daño que le hizo Saffet ha vuelto a su mente con mucha fuerza.

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad
En la intimidad de su habitación, Seyran se refugia en los pinceles para capturar la esencia de Ferit. Un momento de paz que esconde la cuenta atrás de una enfermedad que amenaza con separarlos.

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

¿Se han acostado Bahar y Harun?

Una noche de alcohol, una confesión y una sorpresa al amanecer: ¿se han acostado Bahar y Harun?

