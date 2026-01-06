Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

Con la llegada de los Reyes Magos, pequeños y mayores celebramos una jornada llena de ilusión, regalos y tradición.

Amanda Cárdenas, la actriz que interpreta a Julia en la serie más vista de la televisión, lo vive con especial emoción y nos ha contado qué les ha pedido este año a Melchor, Gaspar y Baltasar. “Sobre todo ropa”, ha confesado entre risas, aunque en su carta tampoco han faltado algo de cosmética y alguna colonia.

La joven actriz también ha revelado cuál ha sido el regalo que más ilusión le ha hecho hasta ahora; un bolso con sus iniciales: “Lo llevo a todas partes, lo uso siempre”, ha asegurado, dejando claro que hay detalles que se convierten en imprescindibles.

En cuanto a las tradiciones, la intérprete se declara fan del roscón de Reyes, especialmente cuando le toca la sorpresita. ¿Habrá tenido suerte este año? Además, nos ha contado que suele ver la cabalgata desde casa y que vive esta fecha tan señalada con muchísima ilusión.

Y si hay que elegir entre Melchor, Gaspar o Baltasar, la actriz lo tiene claro: su Rey Mago favorito es Baltasar.

Descubre todo lo que Amanda Cárdenas nos ha contado sobre cómo celebra ella el día más mágico del año.