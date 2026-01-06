Antena3
Lotería del Niño 2026: Consulta los resultados y dónde ha caído la lluvia de millones

¡Feliz día de Reyes!

Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

La actriz nos cuenta qué le ha pedido a los Reyes Magos, si le gusta el roscón o si es más de Melchor, Gaspar o Baltasar.

Con la llegada de los Reyes Magos, pequeños y mayores celebramos una jornada llena de ilusión, regalos y tradición.

Amanda Cárdenas, la actriz que interpreta a Julia en la serie más vista de la televisión, lo vive con especial emoción y nos ha contado qué les ha pedido este año a Melchor, Gaspar y Baltasar. “Sobre todo ropa”, ha confesado entre risas, aunque en su carta tampoco han faltado algo de cosmética y alguna colonia.

La joven actriz también ha revelado cuál ha sido el regalo que más ilusión le ha hecho hasta ahora; un bolso con sus iniciales: “Lo llevo a todas partes, lo uso siempre”, ha asegurado, dejando claro que hay detalles que se convierten en imprescindibles.

En cuanto a las tradiciones, la intérprete se declara fan del roscón de Reyes, especialmente cuando le toca la sorpresita. ¿Habrá tenido suerte este año? Además, nos ha contado que suele ver la cabalgata desde casa y que vive esta fecha tan señalada con muchísima ilusión.

Y si hay que elegir entre Melchor, Gaspar o Baltasar, la actriz lo tiene claro: su Rey Mago favorito es Baltasar.

Descubre todo lo que Amanda Cárdenas nos ha contado sobre cómo celebra ella el día más mágico del año.

Renacer 5 de enero

Renacer 5 de enero

Renacer 5 de enero

Harun por fin ha despertado después de la complicada operación a la que ha tenido que someterse. Al abrir los ojos, se ha encontrado a Maral a su lado, que no se ha separado de él ni un segundo mientras se debatía entre la vida y la muerte.

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Se acabó, ya estáis a salvo”
Renacer 5 de enero

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Ya estáis a salvo”

Bahar y Rengin han acorralado a sus hijas en una sala del hospital para que confiesen de una vez la verdad. Tras descubrir que estaban usando sus nombres para falsificar recetas, las madres no han parado hasta que las niñas han soltado todo lo que llevaban callándose.

