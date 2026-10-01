¿Dónde está el patriarca de los Tecer? Cihan y Serhat rompen su silencio sobre su padre

Cihan ha querido explicar a Serhat por qué ha decidido contratar a Ebru, una decisión que no ha terminado de convencer a su hermano.

Sin embargo, la conversación ha ido mucho más allá del trabajo y ambos han acabado hablando del pasado que comparten y, sobre todo, de la figura de su padre.

Los dos hermanos han recordado cómo aquella relación marcó sus vidas y cómo las decisiones que tomó siguen pesando sobre la familia años después. Cihan ha dejado claro que nunca ha conseguido cerrar del todo esas heridas y ha reconocido hasta qué punto ese pasado sigue condicionando muchas de sus decisiones.

Serhat, por su parte, también ha compartido su visión sobre aquel pasado y ambos han demostrado que, pese a sus diferencias, siguen unidos por unas heridas que todavía no han cicatrizado.

A pesar de no tener noticias de su padre, Cihan y Serhat siguen cargando con las heridas que dejó tras su desaparición.