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Este domingo, nuevo capítulo

Berrak rechaza a Kader y llega al límite para ocultar quién es su padre: este domingo, en El secreto

La verdad sobre Kader está cada vez más cerca de salir a la luz, pero su madre sigue negándose a contar quién es el padre de la niña. Serhat busca respuestas y Zeynep tampoco piensa quedarse de brazos cruzados.

Berrak rechaza a Kader y llega al límite para ocultar quién es su padre: este domingo, en El secreto

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Tras despertar del coma, Berrak vuelve a casa, pero no quiere saber nada de Kader. La mujer se niega a aceptarla como su hija y termina rompiéndole el corazón. “Yo no quiero ser tu madre”, le dice, dejando a la pequeña destrozada.

Mientras tanto, Serhat sigue buscando al padre biológico de Kader. Una fotografía de Berrak embarazada puede ayudarle a descubrir quién es. “Ese hombre te conoce muy bien”, le advierte Zeynep, convencida de que es alguien de su entorno.

La joven florista tampoco deja de hacer preguntas. Quiere averiguar qué ocurrió realmente. Su relación con Kacer hace que no pueda quedarse al margen de todo lo que está sucediendo. Pero alguien quiere impedir que Berrak cuente la verdad y la amenaza en el hospital: “Si te callas, saldrás viva”.

La situación llega todavía más lejos cuando Berrak está dispuesta a quitarse la vida antes que revelar quién es su amante. ¿Conseguirá Berrak salirse con la suya o tendrá que confesar a la fuerza? Este domingo, nuevo capítulo de El secreto, a las 22:00 horas, en Antena 3. Y ya en atresplayer.

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