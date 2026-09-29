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El secreto | Capítulo 4

El regalo de Ilkim despierta el recuerdo más triste de Kader

Ilkim ha querido sorprender a Kader con un vestido de princesa que guardaba desde que era pequeña. Sin embargo, el regalo ha despertado un doloroso recuerdo que demuestra la dura infancia que vivió.

El regalo de Ilkim despierta el recuerdo más triste de Kader

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ilkim ha entrado en la habitación de Hayal con una sorpresa muy especial para Kader: un precioso vestido de princesa de cuando era más pequeña. Mientras sus hermanas le explicaban que querían regalárselo, Kader se ha quedado seria. El vestido le ha devuelto de golpe a uno de los recuerdos.

Hace unos meses, Tulay y Erkan también le prometieron un vestido de princesa. La pequeña estaba ilusionadísima porque, por primera vez, iba a tener ropa bonita. Sin embargo, aquella felicidad apenas duró unos minutos. Sus tutores decidieron vender toda la ropa para quedarse con el dinero, incluido el vestido que tanto deseaba ponerse. Mientras ellos hacían negocio con aquellos regalos, Kader seguía vistiendo ropa vieja y descuidada.

Por eso, al tener el vestido entre las manos, no ha podido evitar preguntar con miedo: "¿No lo vais a vender?". La reacción ha dejado descolocadas a Ilkim y Hayal. "¿Venderlo? ¿Para qué?", le ha respondido Ilkim antes de dárselo. "Te lo regalo".

Todavía sin creérselo, Kader ha aceptado el vestido mientras Hayal la ayudaba a ponérselo e incluso buscaba una tiara para completar el conjunto.

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