Tulay y Erkan intentan recuperar la confianza de Serhat y Zeynep, pero un detalle les delata

Los supuestos tíos de Kader han aparecido en la casa y la niña se ha asustado al verlos. Zeynep ha salido inmediatamente para comprobar qué estaba ocurriendo. “No venimos con malas intenciones, hemos traído las cosas de Kader”, ha asegurado Tulay.

Ni Serhat ni Zeynep han confiado en sus palabras y les han pedido que abandonaran la casa. Erkan ha intentado justificar su presencia asegurando que quizá Kader echaba de menos su ropa y sus juguetes.

Las explicaciones del matrimonio no han convencido a Zeynep, que les ha recordado el estado en el que encontraron a la pequeña. “¿Cómo te atreves? Pegabais a la niña, tenía la espalda morada”, les ha reprochado después de que Tulay asegurara que había cuidado de Kader durante seis años.

Pero el plan de Tulay y Erkan ha empezado a desmontarse cuando han entregado la ropa de Kader. Zeynep ha comprobado que todas las prendas conservaban todavía las etiquetas y ha entendido que la niña nunca había llegado a utilizarlas.

La pareja tampoco ha reconocido lo ocurrido y ha intentado devolver el dinero que Berrak enviaba para mantener a Kader. “Nos gastábamos todo ese dinero en Kader y ahora que ya no está con nosotros, no lo necesitamos”, han asegurado.

La explicación no ha hecho más que aumentar las sospechas de Serhat y Zeynep. El detalle de la ropa ha dejado al descubierto las contradicciones de Tulay y Erkan, que han visto cómo su intento de recuperar la confianza de la familia Tecer se les volvía en contra.