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El imperio de los Tecer: cómo funciona la poderosa familia de Serhat

Una de las familias más poderosas de Turquía protagoniza El Secreto, pero, ¿cómo han podido lograr ese estatus y cómo funciona?

El imperio de los Tecer: cómo funciona la poderosa familia de Serhat

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Ismael Jiménez
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Para que los Tecer hayan podido el adquirir el nivel adquisitivo y el estatus que tienen, han tenido que trabajar desde hace muchos años. El líder de la familia, Serhat, es un empresario que ha logrado crear una cadena de hoteles muy exitosa en el país.

Por si fuera poca la presión mediática con su negocio, su mujer, Berrak, es reconocida como “la esposa perfecta”. Esto hace que ella luche y se esfuerce siempre por mantener el estatus de la familia. Para ello, controla minuciosamente que Hayal no falte a sus clases de piano y que lkim logre ser una campeona en natación.

Las hijas no cuentan solo con la presión de la madre, ya que, en su ausencia, quien les obliga a continuar sus obligaciones es la madre de Serhat: Sevim. Ella es una mujer que cree firmemente que vive en una familia ideal y maravillosa, alejada de cualquier tipo de polémica.

Por último, los hermanos de Serhat son los encargados de llevar el negocio hotelero junto con él. El mayor de los tres, Can, vive un poco alejado de la familia por sus problemas legales del pasado, aunque sigue presente en el negocio.

Sin embargo, Cihan vive en la mansión de Serhat junto a la familia. El mediano de los hermanos es una persona fría y manipuladora que controla y abusa de su mujer, Azra, en privado mientras de puertas para fuera se comporta como si nada pasara con ella.

Así es como los Tecer han logrado formar su imperio, que, aunque pueda parecer muy estable, corre más peligro que nunca.

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