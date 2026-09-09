Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel anuncia la peor de las noticias para Perfumerías De la Reina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Valentina y Andrés anunciarán su compromiso ante los De la Reina, una noticia que dejará a Begoña con el corazón roto. ¿Será capaz de ocultar sus sentimientos?

Mientras, Miguel se enfrentará a Tasio tras descubrir que él era el padre del bebé que esperaba Claudia.

No obstante, el doctor Salazar confesará a la encargada que aún no tiene una opinión Sobre la inesperada noticia que recibió.

Además, Miguel recomendará a su hermana a dejar su trabajo en la cantina tras su ruptura con Salva. ¿Cuál será la decisión de Mabel?

En otro orden de cosas, Fina acudirá al dispensario ante su alarmante dolor de pecho y, además, decidirá tomar una importante decisión que no sentará nada bien a Bianca, ¿de qué se tratará?

Por otro lado, Gabriel le robará los negativos a Beatriz, que no dudará en reprochárselo. ¿Cuál será la decisión del director: se los entregará a Begoña o volverá a amenazarla con ellos?

Finalmente, Hugo Brossard se pondrá en contacto con Gabriel para comunicarle la peor de las noticias para el legado de Perfumerías De la Reina.

El director de la fábrica se regocijará ante la familia cuando les traslade este duro comunicado, ¿de qué se tratará?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y sé el primero en descubrir todo lo que se avecina en la serie más vista de la televisión!

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