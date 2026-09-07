¿Quién es el padre de Kader? El gran misterio que deja abierto el primer capítulo de El secreto

Berrak abandonó a su hija nada más nacery se la ocultó a todo el mundo durante seis años para evitar romper su matrimonio con su marido, Serhat. Durante todo este tiempo se ha mantenido como un secreto guardado por ella y los que le chantajeaban en busca de intereses económicos.

Ahora que la verdad ha salido a la luz, todo el mundo está buscando sin parar al verdadero padre Kader. Serhat es el principal interesado en saber con quién le ha sido infiel su mujer.

Para evitar sospechas, Berrak dejó a la pequeña en un barrio pobre, muy alejado de la realidad que viven ella y su marido en Estambul. Para descubrir al verdadero padre de la pequeña, Serhat busca ahora respuestas en el matrimonio que ha mantenido a la pequeña durante los seis años: Tulay y Erkan.

Sin embargo, la amiga de la infancia de Berrak, Sedef, es quien la chantajeaba a cambio de dinero y quien le contó la verdad a Serhat, por lo que hay más gente que conoce el secreto de Berrak. Pero, ¿y la identidad del padre?

Serhat hará todo lo posible por averiguar quién del padre de la pequeña, para vengarse por el dolor que le ha causado la infidelidad de su mujer.

¿Conseguirá descubrir quién es?

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