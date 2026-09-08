“Te quiero muchísimo, mamá”: la visita de Kader a su madre en coma rompe el corazón de Zeynep

Al día siguiente, Hayal e Ilkim han acudido al hospital para visitar a Berrak, que continúa en coma. Las dos hermanas han aprovechado para contarle cómo se sienten y cuánto la echan de menos.

Al ver el ramo de flores de lirios, ambas se han alegrado: “Seguro que papá ha venido a traerlas", han comentado con ilusión. Hayal ha recordado con dolor ese día: "Mamá, hoy es mi cumpleaños". Ilkim tampoco ha querido irse sin pedirle algo: "Aún queda mucho para el mío, pero prométeme que ya te habrás despertado".

Cuando sus hermanas se han marchado, Kader ha entrado despacio en la habitación. La pequeña se ha acercado a la cama y le ha hablado a Berrak. "Mamá... ¿estás ahí?", le ha preguntado. Luego, a sus seis añitos, le ha intentado explicar cómo se siente: "No estoy enfadada contigo... te quiero muchísimo. Volveré pronto".

Las palabras de Kader han emocionado a Zeynep. La niña fue abandonada siendo un bebé, nunca ha conocido a su verdadero padre y ha crecido junto a unos tutores que la maltrataban. Sin embargo, pese a todo lo que ha sufrido, sigue aferrándose al amor de una madre que nunca la quiso.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas