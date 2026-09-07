La obsesión de Serhat llega demasiado lejos: Zeynep descubre la verdad y lo detiene a tiempo

Zeynep habla con el profesor de piano y descubre que el famoso tatuaje no significa lo que Serhat cree. El hombre le explica que se lo hizo con Berrak después de que ella le propusiera tatuarse el mismo dibujo, aunque nunca llegó a copiar los números que ella llevaba grabados porque tenían un significado muy personal.

Cuando Zeynep le cuenta toda la verdad, Serhat se niega a creerla. Convencido de que todavía le están ocultando algo, pide la dirección del profesor dispuesto a enfrentarse de nuevo a él. Pero Zeynep consigue frenarlo a tiempo. Incluso le entrega un pelo del profesor para que pueda hacerse una prueba de ADN y comprobar, de una vez por todas, que no tiene ninguna relación con Kader.

Aunque Serhat rechaza su ayuda, termina reconociendo el daño que ha provocado. Tras arruinar el recital de Hayal, el empresario solo piensa en el sufrimiento de su hija mientras sigue obsesionado con descubrir quién es el verdadero padre de Kader. ¿Lo encontrará esta noche?

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