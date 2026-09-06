Esta noche, en el gran estreno de El secreto: Serhat descubre la infidelidad de su esposa y la encuentra inconsciente en la piscina

Los Tecer son una de las familias más influyentes del país. Al frente está Serhat, un prestigioso empresario hotelero que disfruta de una vida aparentemente perfecta junto a su mujer, Berrak, y sus hijas. Sin embargo, todo cambia cuando una desconocida le revela que Berrak tuvo una hija hace seis años como consecuencia de una infidelidad.

Al regresar a casa, Serhat y las niñas no encuentran a Berrak por ningún sitio. La angustia se apodera de todos hasta que el empresario sale al jardín y descubre a su mujer flotando inconsciente en la piscina.

Sin pensárselo dos veces, se tira al agua para rescatarla mientras sus hijas gritan desesperadas llamando a su madre. A pesar de todos sus intentos por reanimarla, Berrak no responde.

La llegada de la madre y la cuñada de Serhat aumenta todavía más la tensión. Nadie entiende qué ha ocurrido. Destrozado, el empresario contempla impotente cómo su vida da un vuelco en cuestión de minutos.

¿Quién ha intentado acabar con la vida de Berrak? Esta noche, gran estreno de El secreto en Antena 3 a las 22 horas. Y ya disponible en atresplayer.

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