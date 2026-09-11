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Nos colamos en el doblaje de El secreto: así pone voz Nacho Hijas a Serhat, el protagonista de la serie

Nos colamos en el estudio de doblaje de El secreto para conocer a Nacho Hijas, el actor que pone voz en español a Serhat Tecer, protagonista de la nueva serie de Antena 3.

Así pone voz Nacho Hijas a Serhat, el protagonista de El secreto

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El secreto ya ha comenzado su recorrido en Antena 3 y, mientras Serhat Tecer se enfrenta a los secretos de su esposa Berrak, al otro lado de la pantalla hay una voz que ayuda a construir al personaje para el público español.

Nos hemos colado en el estudio de doblaje de la serie para conocer a Nacho Hijas mientras grababa una de las escenas de Serhat. El actor nos ha contado cómo recibió la noticia de que sería el encargado de poner voz al protagonista y qué supone para él formar parte de esta nueva serie turca que ha llegado a Antena 3. “Lo primero que hice fue pegar un grito de alegría en mi casa... Fue genial”, ha reconocido.

El actor sabe que las series turcas tienen una gran presencia entre el público y que sus historias pueden prolongarse durante muchos capítulos. “Lo ve mucha gente, entonces bueno, fue una oportunidad muy buena”, ha explicado.

Uno de los retos de doblar a Serhat está en las escenas de mayor tensión. El protagonista de El secreto es un hombre de carácter fuerte y Nacho Hijas tiene que acompañar con su voz cada uno de sus enfados: “Si los gritos se prolongan el tiempo, cuesta mucho seguirlo a nivel físico y a nivel emocional porque te puede afectar a ti también”.

Para Nacho, uno de los aspectos más llamativos de estos personajes es la intensidad con la que viven cada situación. “Son muy viscerales, gente que pierde los papeles muy rápido, gritan muy arriba pero la cara pide otra cosa distinta”, ha dicho.

Para él, el doblaje no es solo una profesión. “Es mi vida, mi pasión, yo dejé mi vida anterior por dedicarme a esto”, ha contado. Y también tiene claro qué le gusta de Serhat. “Es un tío digno y con valores. Este personaje es genial”, ha compartido.

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