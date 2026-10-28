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El secreto | Capítulo 8

¡La alegría invade a Kader! La pequeña se ilusiona con la idea de poder llamar hermanas a Ilkim y Hayal

Zeynep le cuenta a la pequeña que su madre puede que no vuelva, pero Serhat les contará a sus hermanas la verdad.

¡La alegría invade a Kader! La pequeña se ilusiona con la idea de poder llamar hermanas a Ilkim y Hayal

¡La alegría invade a Kader! La pequeña se ilusiona con la idea de poder llamar hermanas a Ilkim y Hayal

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de rescatar a Ilkim y a Hayal de los traficantes de personas, Serhat ha tomado una decisión: debe contarles la verdad para que entiendan por qué ha decidido separarse de Berrak y quién es Kader.

Zeynep va a ver a la pequeña y le cuenta que es probable que su madre no vuelva, pero tiene una noticia buena para ella: sus hermanas están a punto de descubrir quién es ella realmente.

La cara de Kader cambia por completo al escuchar esas palabras: “¿Podré por fin llamarlas hermanas?”. La pequeña no puede evitar abrazar con efusividad a Zeynep de la alegría.

¿Cómo reaccionarán Ilkim y Hayal cuándo descubran que Kader es su hermana? ¿Volverá Berrak a casa? ¡Todo está a punto de cambiar en la mansión de los Tecer!

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