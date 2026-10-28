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En tierra lejana | 27 de octubre

Kaya vuelve a ver y Zerrin es la primera persona que aparece ante sus ojos

El joven recupera la vista después de la operación y, aunque al principio ve borroso, poco a poco consigue distinguir lo que tiene delante.

Kaya vuelve a ver y Zerrin es la primera persona que aparece ante sus ojos

Kaya vuelve a ver y Zerrin es la primera persona que aparece ante sus ojos

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kaya ha abierto los ojos después de la operación y el médico le ha explicado que es normal que al principio vea borroso. Poco a poco, el joven ha empezado a distinguir los colores y ha confirmado que todo ha salido bien. La operación ha sido un éxito y su vista se recuperará por completo.

Zerrin ha acudido a la habitación para verlo y Kaya ha conseguido verla por primera vez después de tantos días con los ojos vendados. Sin embargo, el encuentro ha durado poco, ya que ella se ha marchado. Ipek estaba allí en el hospital, acompañando a Kaya durante su recuperación.

Mientras tanto, Nare se ha negado a regresar a casa con su madre. Aunque Sadakat ha insistido en que vuelva con ellos, ella ha dejado claro que no puede regresar a esa casa y tampoco quiere abandonar a Sahin.

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