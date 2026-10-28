Buscan a dos hermanos de 11 meses y casi dos años desaparecidos en Caravaca de la Cruz, Murcia

La Guardia Civil investiga la desaparición de dos hermanos menores de edad en Caravaca de la Cruz, Murcia. Se trata de un bebé de apenas 11 meses y su hermana, una niña de casi dos años, de quienes no se tiene constancia desde el pasado 5 de octubre.

Según han confirmado fuentes de la investigación, ambos casos están relacionados con cuestiones familiares. Una de las principales líneas de investigación apunta a que al menos uno de los menores habría sido trasladado a Rumanía por su madre sin autorización del padre.

El Ministerio del Interior incluye a los menores entre las personas desaparecidas

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, recoge los casos de ambos hermanos en su página web. En la ficha del pequeño, identificado con las iniciales M.A.V., de 11 meses, se indica expresamente que fue "llevado por su madre a Rumanía sin el consentimiento de su padre".

En el caso de la niña, identificada como S.C.V., la información publicada por el Ministerio del Interior es más limitada. Su ficha oficial señala que tiene un año, aunque las fuentes de la investigación precisan que está próxima a cumplir los dos. A diferencia de lo que ocurre con su hermano, en el registro de la menor no se especifican las circunstancias de su desaparición.