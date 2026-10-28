Así prepararon Daniel Grao y Michel Noher su pelea en A la deriva: "Tuvimos una especie de coreografía"

En el sexto capítulo de A la deriva, la tensión ha saltado por los aires entre Héctor y Tristán, que ha intentado defender a Lucía, preocupado porque su marido vuelva a ponerle una mano encima. Además, el hijo de Dolores ha comenzado a sospechar que ocurre algo entre su mujer y su amigo.

Daniel Grao y Michel Noher, los actores que interpretan a Héctor y Tristán en la serie, nos han desvelado cómo ha sido para ellos rodar esta complicada escena, ya que cada 'golpe', estaba medido al milímetro con una "especie de coreografía" que ensayaron mucho tiempo antes de hacerla.

"Con los puñetazos no te tocas, pero hay enganchadas y momentos contra la pared y contra el suelo con los que algún golpe te tienes que llevar", nos comentaba Daniel Grao, mencionando las posibles molestias que pudieron quedarle después de hacerla.

Entre toma y toma, hemos podido ver tanto a estos dos actores como a Paula Echevarría reírse, aprenciando claramente el buen rollo que se ha respirado entre ellos durante el rodaje de la serie. ¡Escucha todo lo que nos han contado Daniel y Michel en el vídeo de arriba!