Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
ÚLTIMA HORA: Al menos 50 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

Publicidad

Cazuela de fideos con costilla de cerdo

La cazuela de fideos con costilla de cerdo más fácil de preparar: ideal para el cambio de tiempo

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Karlos Arguiñano propone un plato de cuchara perfecto para el otoño: fideos con costilla de cerdo

El cocinero prepara una cazuela de fideos con costilla de cerdo, una receta casera, fácil de elaborar y perfecta para disfrutar de una comida reconfortante cuando bajan las temperaturas.

Borja Tamayo
Publicado:

Con la llegada del frío, Karlos Arguiñano apuesta en su Cocina abierta, por los platos calientes y tradicionales. Esta vez ha preparado una cazuela de fideos con costilla de cerdo, una combinación sencilla y sabrosa que resulta ideal para los días de otoño.

La receta destaca por su facilidad de preparación y por utilizar ingredientes habituales en la cocina de casa. Una propuesta con la que Arguiñano demuestra que es posible disfrutar de un plato contundente y reconfortante sin necesidad de complicarse demasiado entre fogones.

Antena 3 » Vídeos