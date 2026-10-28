Karlos Arguiñano propone un plato de cuchara perfecto para el otoño: fideos con costilla de cerdo

Con la llegada del frío, Karlos Arguiñano apuesta en su Cocina abierta, por los platos calientes y tradicionales. Esta vez ha preparado una cazuela de fideos con costilla de cerdo, una combinación sencilla y sabrosa que resulta ideal para los días de otoño.

La receta destaca por su facilidad de preparación y por utilizar ingredientes habituales en la cocina de casa. Una propuesta con la que Arguiñano demuestra que es posible disfrutar de un plato contundente y reconfortante sin necesidad de complicarse demasiado entre fogones.