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El elenco de Entre tierras tiene claro por qué engancha la serie: "Empatizas mucho con los personajes"

Los actores que dan vida a los personajes principales de Entre tierras nos cuentan por qué creen que la serie engancha. ¡No te pierdas mañana, el gran estreno en abierto de la segunda temporada en Antena 3!

El elenco de Entre tierras tiene claro por qué engancha la serie: "Empatizas mucho con los personajes"

¿Por qué engancha Entre tierras? El elenco de la serie lo tiene claro

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Ximena Rodero | Patri Bea | Celia Gil
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La espera está a punto de llegar a su fin. La segunda temporada de Entre tierras llegará mañana a partir de las 23:00h a Antena 3 y en ella descubriremos cómo ha cambiado la vida de María Cervantes, veinte años después de perder a Manuel, el gran amor de su vida.

Los actores que forman parte de esta segunda temporada confían en que la serie vuelva a ser un éxito porque tienen claro que Entre tierras es una serie que engancha por muchos motivos. "Empatizas mucho con los personajes. La historia es bonita y creo que a todos nos toca un poquito todo lo que sucede", ha querido recalcar Megan Montaner.

Las localizaciones, los guiones y el ambiente de época son algunos de los ingredientes que hacen que los actores se hayan enamorado de la serie. "No puedes parar de verla hasta el final porque está muy bien hecha", ha asegurado Carlos Serrano-Clark, que interpreta a Miguel Varela en estas nuevas entregas. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores sobre la serie dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3 » Series » Entre tierras

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