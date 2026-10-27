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El secreto | Capítulo 8

Cihan se entrega por Serhat y acaba en el calabozo: ¿protege a su hermano o tiene un plan oculto?

Cihan ha decidido asumir la culpa por la paliza que ha recibido Tibet para evitar que Serhat termine detenido. Su hermano ha ido a verle al calabozo dispuesto a contar la verdad, pero él le ha pedido que no lo haga.

Cihan se entrega por Serhat y acaba en el calabozo: ¿protege a su hermano o tiene un plan oculto?

Cihan se entrega por Serhat y acaba en el calabozo: ¿protege a su hermano o tiene un plan oculto?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan se ha presentado ante la policía y se ha responsabilizado de lo ocurrido con Tibet. “Ni siquiera puedo mirarte a la cara. Estoy avergonzado”, le ha confesado a Serhat.

El empresario se ha mostrado vulnerable ante su hermano y le ha explicado por qué ha decidido cargar con la culpa: “Al menos he evitado que estés aquí dentro. Como hermano mayor tenía que hacerlo para estar en paz”.

Serhat no ha aceptado quedarse de brazos cruzados y le ha dejado claro que piensa contar la verdad a la policía. Pero Cihan se lo ha pedido insistentemente: “No lo hagas. Tienes que estar ahí para tus hijas. Piensa qué harían sin ti”, le ha dicho, recordándole la responsabilidad que tiene con sus niñas.

El hombre incluso ha comparado su situación con la de Azra para explicarle por qué Serhat no puede quedarse en prisión. “Azra puede arreglárselas sin mí, pero tú tienes que estar ahí para ellas”.

Así, Cihan ha dejado claro que está dispuesto a sacrificarse por su hermano. Pero, teniendo en cuenta todo lo que ha hecho hasta ahora, ¿está protegiendo de verdad a Serhat o también tiene algo entre manos?

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