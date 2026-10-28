AVE
Accidente de trenes en Toledo, última hora en directo: Al menos 50 muertos y más de 179 heridos en un choque de trenes en Urda
Guardias Civiles presentes en el lugar del accidente ferroviario han indicado que al menos hay cuatro vagones volcados. Protección Civil de Castilla la Mancha indica que al menos 50 personas han muerto y hay más de 179 heridos.
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Se cumplen los peores presagios. Al menos 50 personas han muerto en el choque de dos trenes entre Los Yébenes y Urda en Toledo, según los últimos datos ofrecidos por Protección Civil de Castilla la Mancha y más de 179 han resultado heridas. Adif ha suspendido, en ambos sentidos, la circulación entre la línea de AVE Madrid-Andalucía. Guardias Civiles presentes en la zona informan de que al menos cuatro vagones han volcado y que hay varios fallecidos.
Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido alrededor de las 8.30 horas apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.
Adif señaló que se ha producido un "accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda" y anunció que la circulación se encuentra suspendida entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Por su parte, Renfe indicó que la interrupción del tráfico ferroviario en la línea Madrid-Andalucía se debe a "un alcance entre dos trenes". Por el momento, ni Adif ni Renfe han facilitado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre las previsiones para el restablecimiento de la circulación.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Los bomberos están terminando los trabajos de recuperación de los cadáveres
Los bomberos están en estos momentos centrados en el terminar los trabajos de recuperación de los cadáveres, según ha informado el gobierno de Castilla La-Mancha. Emiliano García-Page habría ya informado al rey de todo lo ocurrido.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: El Gobierno autonómico informa de un "mínimo de 30 muertos"
El Gobierno de Castilla La-Mancha acaba de informar de que el accidente se habría cobrado "un mínimo" de 30 fallecidos y que los bomberos están terminando de realizar las labores de rescate de los cadáveres.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Urtasun con "el corazón encogido"
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que tiene el "corazón encogido" a la vez que expresó su preocupación por las noticias que llegan del siniestro. "Todo mi cariño a las personas afectadas ya los familiares de las víctimas y todo el apoyo a los servicios de emergencias que ya trabajan sobre el terreno".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Feijóo muestra su apoyo a las familias y a los servicios de Emergencias
El líder de PP se mostrado "muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario. Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: 50 muertos y más de 179 heridos
Protección Civil de Castilla La-Mancha vuelve a elevar a 50 el número de muertos y más de 179 los heridos.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: En el Iryo viajaban 147 pasajeros y 397 en el AVE
Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que el Iryo viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que el AVE llevaba 397 pasajeros. Recordamos el número de teléfono para asistencia a familias de los afectados: 900.10.10.20.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Comunicado de Iryo
Iryo ha informado a través de un comunicado de que el "servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda en el PK 118. Iryo ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación. Como consecuencia, todos nuestros servicios con origen enb Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados. Por el momento no existe una previsión de restablecimiento de la circulación. Seguiremos informando de cualquier novedad a través de nuestros canales habituales".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Protección Civil eleva a 46 los muertos
Protección Civil de Castilla La-Mancha eleva a 46 el número de muertos en el accidente.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Abascal sí mantiene su agenda, pese al accidente
Si previamente habíamos informado de que tanto Gobierno, como PP y Frente Amplio han anunciado que cancelan su agenda para la jornada de hoy, el líder de VOX sí mantendrá la agenda que tenía previsto. En declaraciones a Antena 3, Abascal ha dicho que lo que deberían hacer otros dirigentes políticos "es suspender sus bailecitos y sus chistes sobre Renfe, que son un verdadero insulto a los españoles". Consideran que desde su partido están trabajando para "denunciar la degradación de las infraestructuras". Además, ha querido mandar un abrazo a quienes están preocupados porque sus familiares viajaban en los trenes siniestrados.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Castilla-La Mancha pide la intervención de la UME
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido la intervención de la UME y eleva a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam). Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y de Ciudad Real, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Los servicios sanitarios están procediendo a la instalación de un puesto médico avanzado para la realización del triaje de las personas afectadas, la primera atención sanitaria y el traslado de heridos a centros hospitalarios, además de preavisarse a los equipos de atención psicosocial de Cruz Roja y al Colegio de Trabajadores Sociales.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: Teléfono de atención a familiares 900.10.10.20
Renfe ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios ya sus familiares, se ha activado el teléfono: 900.10.10.20. Desde la compañía ferroviaria se pide por favor a todo el mundo que no se use este número para otras gestiones o consultas de información, solo para afectados y familiares. La Junta ha activado a las 9:15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo, ha habilitado el punto de atención en Urda para los afectados y están activados varios helicópteros sanitarios, dos UVI y los hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: En Urda se prepara un pabellón para atender a los afectados
El alcalde de Urda (Toledo), Manuel Galán, ha avanzado que se está preparando un pabellón para atender a los afectados y ha indicado de que "posiblemente" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda. En declaraciones a Onda Cero añadió que se va a montar un centro de información en la carretera nacional y que le han "comentado que posiblemente venga el presidente del Gobierno y el ministro a ese centro". El alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez Martín, también comentó en Onda Cero que lo que puede comentar es que "es una situación grave".
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: El accidente ha ocurrido en el punto kilométrico 118
Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: El PP también cancela toda su agenda para hoy
El PP también ha cancelado toda la agenda de campaña. "Se cancela toda la agenda de campaña del partido en todo el país como consecuencia dramático accidente ferroviario de Toledo a la espera de tener más información".
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: Frente Amplio cancela su agenda
Frente Amplio también ha cancelado toda su agenda para este miércoles 28 de octubre. La coalición de izquierdas, impulsada por IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes, ha dicho que sigue "con enorme preocupación las noticias del accidente ferroviario en Toledo". "Siguiendo con mucha preocupación las informaciones sobre el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Toda mi solidaridad con las personas afectadas y el apoyo a los servicios de emergencia que ya están trabajando sobre el terreno", ha escrito en X Ada Colau.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: La Comunidad de Madrid envía 8 dotaciones de Bomberos
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha enviado ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y ochos recursos de Summa 112 al lugar del accidente. Además se ha habilitado un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: El Gobierno cancela su agenda
El Gobierno cancela su agenda debido al accidente de tren ocurrido en Urda. En su perfil de X, el presidente Pedro Sánchez, se ha mostrado "consternado" por lo ocurrido. "Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes" y añade que "los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas". Finaliza su mensaje: "Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias".
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: Emergencias de Castilla la Mancha confirma 39 muertos
Emergencias de Castilla la Mancha ha confirmado que al menos 39 personas han muerto en el choque de trenes.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: Al menos 10 muertos
Los datos son muy provisionales, pero según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, 10 personas han muerto.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: No se consigue contactar con el maquinista del AVE
Los trenes implicados son el AVE 2080 y el Iryo 6076. El punto del accidente se sitúa en la entrada de la estación de Urda y se trata de dos trenes que viajaban en la misma dirección, Madrid-Sevilla. Al parecer los dos coches de cola del Iryo están descarrilados y 112 no consigue contactar con el maquinista del tren 2080 ADIF.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: El AVE habría alcanzado por detrás al Iryo
Los indicios iniciales apuntan a que un AVE podría haber alcanzado por detrás a un tren de Iryo, lo que habría provocado el descarrilamiento de dos coches de este último convoy. Transportes informados de que personal de la compañía se ha desplazado a la zona para seguir la evolución de la incidencia.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: 4 vagones volcados con varios fallecidos
Guardias civiles presentes en el lugar informan de al menos 4 vagones volcados con varios fallecidos, heridos y personas atrapadas, al lugar acuden servicios médicos, bomberos y pendiente de activación de personal de Protección Civil.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: Cuerpo desea que "las consecuencias personales sean mínimas"
Carlos Cuerpo ha sido de los primeros en pronunciarse y espera que "las consecuencias personales" del accidente "sean las mínimas". El ministro ha conocido la noticia en directo. "Esperamos que en términos de consecuencias personales sean las mínimas, por supuesto, y que se pueda estar trabajando para resolver este incidente y minimizar las consecuencias".
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: Dos vagones caen por un terraplén
Un tren de alta velocidad ha golpeado a otro en sentido Sur y dos vagones se han caído por un terraplén. Se ha cortado la dirección en ambos sentidos. Está activado el Plan en Fase de Emergencias. Tres helicópteros medicalizados, UVIS móviles, bomberos de todas las localidades en la zona.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: Tres helicópteros medicalizados en la zona
Las últimas informaciones apuntan a que el choque entre ambos trenes se ha producido a las 8:45 horas concretamente en la estación de Urda en Toledo. Sobre la zona hay tres helicópteros medicalizados. Un tren de alta velocidad habría golpeado a otro.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo: Adif suspende la circulación
Adif ha suspendido la circulación de la línea de AVE por la colisión de dos trenes entre Madrid y Andalucía. Uno de los trenes implicados sería de la compañía Iryo y otro AVE.
Última hora del accidente de tren en Los Yébenes, en directo
Abrimos una nueva información en directo para proporcionarles toda la última hora que vamos conociendo sobre el accidente de dos trenes a la altura de Los Yébenes, en Toledo.
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