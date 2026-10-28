Accidente de trenes en Toledo, última hora en directo: Al menos 50 muertos y más de 179 heridos en un choque de trenes en Urda

Se cumplen los peores presagios. Al menos 50 personas han muerto en el choque de dos trenes entre Los Yébenes y Urda en Toledo, según los últimos datos ofrecidos por Protección Civil de Castilla la Mancha y más de 179 han resultado heridas. Adif ha suspendido, en ambos sentidos, la circulación entre la línea de AVE Madrid-Andalucía. Guardias Civiles presentes en la zona informan de que al menos cuatro vagones han volcado y que hay varios fallecidos.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido alrededor de las 8.30 horas apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.

Adif señaló que se ha producido un "accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda" y anunció que la circulación se encuentra suspendida entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Por su parte, Renfe indicó que la interrupción del tráfico ferroviario en la línea Madrid-Andalucía se debe a "un alcance entre dos trenes". Por el momento, ni Adif ni Renfe han facilitado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre las previsiones para el restablecimiento de la circulación.