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Capítulo 677 de Sueños de libertad; 27 de octubre: Julia, engañada por Gabriel, acepta volver a casa

Julia, pensando que su padre va a cambiar, ha decidido volver a casa con él. Lo que no sabe es que la ha manipulado nuevamente.

Julia, manipulada por Gabriel, acepta volver a casa

Capítulo 677 de Sueños de libertad; 27 de octubre: Julia, manipulada por Gabriel, acepta volver a casa

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Julia ha aceptado volver a casa con sus padres, después de que Gabriel le pidiera perdón. Le ha ofrecido pensarse si le da permiso para ir a la boda de Andrés... ¡Y ella le ha creído! ¿Se dará cuenta de que es otra mentira más?

Esto es todo lo que ha pasado hoy

  • Paula acaba confesando a Claudia que, aunque haya intentado cortarlo, sigue con Tasio y está enamorada de él. A solas, le reprocha su egocentrismo al pequeño de los De la Reina, que solo teme por su reputación familiar.
  • Julia acepta volver a su casa tras creerse a un Gabriel arrepentido. Mientras tanto, Beatriz le manipula contándole que su padre le ha quitado el apellido de su familia a la empresa. La niña queda muy afectada por la noticia y Beatriz sonríe a escondidas. ¡Ha conseguido manipularla!
  • Marta descubre que Fina planea irse a Argentina con Bianca, la De la Reina queda conmocionada e intenta mantener la compostura. ¿Decidirá hablar con Fina? ¿Conseguirá que no se marche?
  • Luis confirma que el producto tiene notas amizcladas y cree que pueden estar ante un negocio interesante. Pero para hacerlo rentable, antes deberán conseguir replicar una fórmula sencilla que abarate los costes.
  • Tomás intenta humillar a su hijo diciéndole que su nuevo negocio es solo un tugurio. Salva le ofrece la puerta si se sigue pensando que es indigno. ¿Qué hará él?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Claudia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia duda sobre si despedir a Paula o no, ¿qué hará?

Julia, manipulada por Gabriel, acepta volver a casa

Capítulo 677 de Sueños de libertad; 27 de octubre: Julia, engañada por Gabriel, acepta volver a casa

Beatriz

Beatriz manipula a Julia y le cuenta la nueva hazaña de Gabriel: “Ha quitado el ‘De la Reina’ de la empresa”

Marta
Capítulo 677

Marta, en shock tras enterarse de que Fina se está planteando marcharse a Argentina con Bianca

Paula
Capítulo 677

Paula, tras ser descubierta, reconoce a Claudia que está con Tasio: “Tenía miedo de contaros la verdad”

Begoña
Capítulo 677

Julia acepta volver a casa, pero Begoña amenaza a Gabriel: la niña debe estar al margen de las peleas con los De la Reina

Gabriel le ha pedido perdón a su hija, y ha conseguido que vuelva a casa, pero antes, Begoña le advierte: la niña debe quedarse fuera de su guerra familiar.

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