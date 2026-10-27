Capítulo 677 de Sueños de libertad; 27 de octubre: Julia, engañada por Gabriel, acepta volver a casa

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Julia ha aceptado volver a casa con sus padres, después de que Gabriel le pidiera perdón. Le ha ofrecido pensarse si le da permiso para ir a la boda de Andrés... ¡Y ella le ha creído! ¿Se dará cuenta de que es otra mentira más?

Esto es todo lo que ha pasado hoy

Paula acaba confesando a Claudia que, aunque haya intentado cortarlo, sigue con Tasio y está enamorada de él. A solas, le reprocha su egocentrismo al pequeño de los De la Reina, que solo teme por su reputación familiar.

acaba confesando a que, aunque haya intentado cortarlo, de él. A solas, le reprocha su egocentrismo al pequeño de los De la Reina, que solo teme por su reputación familiar. Julia acepta volver a su casa tras creerse a un Gabriel arrepentido. Mientras tanto, Beatriz le manipula contándole que su padre le ha quitado el apellido de su familia a la empresa. La niña queda muy afectada por la noticia y Beatriz sonríe a escondidas. ¡Ha conseguido manipularla!

acepta volver a su casa tras creerse a un arrepentido. Mientras tanto, le manipula contándole que su padre le ha quitado el apellido de su familia a la empresa. La niña queda muy afectada por la noticia y Beatriz sonríe a escondidas. Marta descubre que Fina planea irse a Argentina con Bianca , la De la Reina queda conmocionada e intenta mantener la compostura. ¿Decidirá hablar con Fina? ¿Conseguirá que no se marche?

descubre que planea irse a Argentina con , la De la Reina queda conmocionada e intenta mantener la compostura. ¿Decidirá hablar con Fina? Luis confirma que el producto tiene notas amizcladas y cree que pueden estar ante un negocio interesante. Pero para hacerlo rentable, antes deberán conseguir replicar una fórmula sencilla que abarate los costes.

confirma que el producto tiene notas amizcladas y cree que pueden estar ante un negocio interesante. Pero para hacerlo rentable, antes deberán conseguir replicar una fórmula sencilla que abarate los costes. Tomás intenta humillar a su hijo diciéndole que su nuevo negocio es solo un tugurio. Salva le ofrece la puerta si se sigue pensando que es indigno. ¿Qué hará él?

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