China no emitirá los partidos de La Liga y rechaza las disculpas del Real Madrid por las palabras de Mbappé

"Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", son las palabras de Kylian Mbappé que han enfadado a China y ha suspendido las retransmisiones de La Liga en el país.

El francés hizo estas declaraciones en un podcast cuando le preguntaron por su ‘meme’ favorito. Aunque no mencionó directamente a Mao Zedong, la imagen a la que se refería mostraba su rostro sobre el del antiguo líder chino, sus palabras no han gustado en China y desataron una fuerte polémica.

La radiotelevisión estatal china, a través del Grupo de Medios de China (CMG), confirmó que suspendió la emisión de LaLiga en el país desde el 26 de octubre. La medida afecta a todos los partidos de la competición, a los encuentros en los que participe Mbappé y también a los anuncios publicitarios protagonizados por el futbolista.

Además, CMG rechazó las explicaciones del Real Madrid. Considera que las palabras del delantero blanco "trascienden la libertad de expresión" y que el club no puede evitar su responsabilidad por lo ocurrido.

Disculpas insuficientes

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud de CMG aseguró que no acepta la postura atribuida al Real Madrid, según la cual Mbappé "nunca tuvo intención de ofender" y tiene derecho a expresar sus opiniones personales. Para la televisión china, mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar".

El comunicado chino afirmó que las declaraciones del jugador del Real Madrid "ofendieron al pueblo chino" y "traspasaron límites fundamentales". Además, advirtió que "cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china" y añadió que "al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario".

Retiran la publicidad

No obstante, Mbappé pidió disculpas en un comunicado publicado en francés, chino e inglés, lamentando sus palabras y donde expresó su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia. Sin embargo China considera que las disculpas no son suficientes y las primeras consecuencias llegaron rápido.

Varias empresas chinas, como Dongpeng, Mengniu y Milkground, rompieron sus acuerdos comerciales con Mbappé y se restringieron algunos de sus contenidos en plataformas digitales chinas.

Tebas califica de "inaceptable" las disculpas

Por su parte, el presidente de La Liga, Javier Tebas, envió una carta a CMG condenando el comportamiento del jugador blanco, lo calificó de "inaceptable" y pidió disculpas por la ofensa causada. Asimismo se reunió con el embajador chino en España, Yao Jing, para intentar encontrar una solución.

Cabe destacar que La Liga mantiene acuerdos de cooperación con entidades chinas, incluido un convenio estratégico con la liga profesional del país vigente hasta 2029.

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