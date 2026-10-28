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En tierra lejana | 27 de octubre

Boran no recuerda a su familia, pero reconoce a Alya cuando se encuentra con ella

Boran no ha reconocido a ninguno de los suyos al despertar rodeado de su familia en la cueva. Sin embargo, cuando ha salido y se ha encontrado con Alya en las escaleras, sí ha sabido quién era ella.

Boran no recuerda a su familia, pero reconoce a Alya cuando se encuentra con ella

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La familia Albora se ha reunido junto a la cama de Boran con la esperanza de que las voces y la presencia de sus seres queridos le ayuden a recuperar la memoria. Sin embargo, él no ha reconocido a ninguno de los que se han acercado a él.

Sadakat confía en que su hijo recuerde su vida, a su familia y a Cihan Deniz. Además, está convencida de que, cuando Boran se recupere, Alya tendrá que divorciarse de Cihan para volver con su primer marido. La doctora, sin embargo, ya ha dejado claro que quiere decidir sobre su vida y que sus sentimientos están con Cihan.

El empresario también teme lo que pueda ocurrir cuando su hermano recupere la memoria. Aunque ha hecho todo lo posible por salvarlo, sabe que la vuelta de Boran puede cambiar su relación con Alya.

En medio de esta incertidumbre, Boran se ha levantado y ha salido de la cueva. Al encontrarse con Alya en las escaleras, la ha reconocido, a diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de su familia. ¿Qué pasará ahora?

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