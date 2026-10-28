Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
ÚLTIMA HORA: Al menos 64 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

A partir de las 16:00

Esta tarde a partir de las 16:00, todos los testimonios del choque de trenes de Toledo en Y ahora Sonsoles

El choque de dos trenes de alta velocidad a la altura de Toledo ha provocado al menos 30 fallecidos. Una tragedia que llega apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz.

Sonsoles Ónega

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un tren Iryo y un tren Renfe han chocado esta mañana en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, a la altura de la provincia de Toledo. Las cifras provisionales prevén un balance aún más trágico que el del accidente de Adamuz de enero, en el que fallecieron 46 personas.

Este accidente deja al menos 30 muertos, según los datos de Protección Civil de Castilla-La Mancha. Además, se estiman más de 80 heridos y varios desaparecidos. Un accidente que, según el Gobierno, podría deberse a un "error humano".

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos al lugar de los hechos y hablamos con diferentes afectados y pasajeros de los trenes. Todo, a partir de las 16:00 horas en Antena 3.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

Esta tarde a partir de las 16:00, todos los testimonios del choque de trenes de Toledo en Y ahora Sonsoles

Ricardo Díaz y José Trigueros

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, sobre la colisión de Toledo: "Es lo más grave que ha existido en un accidente"

Espejo

Joaquín Torres, arquitecto que iba dentro de uno de los trenes: "Se me ha muerto una persona en los brazos"

Voluntarios de Urda
COLISIÓN TRENES

"Es un auténtico caos": voluntarios en Urda socorren a los heridos del accidente de tren

Tren Iryo
CAOS FERROVIARIO

Javier Escudero, periodista presente en el accidente de dos trenes en Urda: "Un raíl ha atravesado uno de los vagones y se ha llevado a un pasajero"

Juan Franco sobre el accidente de Tren
ACCIDENTE EN TOLEDO

El ingeniero industrial Juan Franco apunta a un "sistema de mantenimiento chapuza" como causa del accidente de tren

La tragedia ferroviaria de Toledo plantea numerosas preguntas mientras la cifra de fallecidos sigue aumentando. Para analizar las posibles causas del accidente, acudimos al experto en ingeniería industrial Juan Franco.

Bar
NOS LO CUENTAN

Un influencer, en guerra con el dueño de un bar por criticar su local sin haber estado: "Es el vídeo que más visitas tiene"

José Antonio, un influencer español, ha subido un vídeo criticando un bar en el que realmente no ha estado, el de Juan Jesús Trujillo. Un vídeo que está perjudicando su negocio.

Santiago Abascal, sobre el accidente de tren

Santiago Abascal carga contra el Gobierno tras el nuevo accidente de tren: "La degradación en España es insoportable"

Accidente tren

El testimonio de una madre sobre su hijo que iba dentro de uno de los trenes: "Mamá no podemos hacer nada, hay gente muriendo"

Ricardo Díaz sobre los trenes

El ingeniero Ricardo Díaz, alarmado por el nuevo accidente de tren: "Es gravísimo y estadísticamente muy difícil"

Publicidad