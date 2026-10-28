Esta tarde a partir de las 16:00, todos los testimonios del choque de trenes de Toledo en Y ahora Sonsoles

Un tren Iryo y un tren Renfe han chocado esta mañana en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, a la altura de la provincia de Toledo. Las cifras provisionales prevén un balance aún más trágico que el del accidente de Adamuz de enero, en el que fallecieron 46 personas.

Este accidente deja al menos 30 muertos, según los datos de Protección Civil de Castilla-La Mancha. Además, se estiman más de 80 heridos y varios desaparecidos. Un accidente que, según el Gobierno, podría deberse a un "error humano".

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos al lugar de los hechos y hablamos con diferentes afectados y pasajeros de los trenes. Todo, a partir de las 16:00 horas en Antena 3.