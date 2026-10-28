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Y AHORA SONSOLES
Omar Montes y Rocío Muñoz, sin acuerdo judicial: el cantante le reclama 500.000 euros y ella responde con dos millones
El artista y la mujer que asegura haber tenido un hijo con él se han visto las caras en los juzgados durante un tenso encuentro que ha terminado sin conciliación.
La batalla judicial entre Omar Montes y Rocío Muñoz continúa. Ambos han acudido a un acto de conciliación previo al juicio por la querella del cantante, que reclama 500.000 euros por injurias y calumnias. Sin embargo, no han conseguido alcanzar un acuerdo.
A las puertas de los juzgados, Montes ha confesado estar "destrozado" según recoge Y ahora Sonsoles y ha asegurado que el conflicto está afectando a su familia. Por su parte, Rocío Muñoz ha anunciado que pretende reclamarle dos millones de euros y solicitar una prueba de paternidad. La mujer mantiene su intención de seguir adelante con el enfrentamiento judicial.