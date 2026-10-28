Omar Montes y Rocío Muñoz, sin acuerdo judicial: el cantante le reclama 500.000 euros y ella responde con dos millones

La batalla judicial entre Omar Montes y Rocío Muñoz continúa. Ambos han acudido a un acto de conciliación previo al juicio por la querella del cantante, que reclama 500.000 euros por injurias y calumnias. Sin embargo, no han conseguido alcanzar un acuerdo.

A las puertas de los juzgados, Montes ha confesado estar "destrozado" según recoge Y ahora Sonsoles y ha asegurado que el conflicto está afectando a su familia. Por su parte, Rocío Muñoz ha anunciado que pretende reclamarle dos millones de euros y solicitar una prueba de paternidad. La mujer mantiene su intención de seguir adelante con el enfrentamiento judicial.