El secreto | Capítulo 8
“Aunque tuvieras 100 corazones, no me des ninguno”: Serhat deja a Zeynep destrozada
Zeynep ha roto a llorar al escuchar la confesión de Serhat. El empresario le ha contado lo que ha hecho tras encontrar al padre de Kader y después le ha recordado una promesa que ella hizo.
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Serhat llevaba tiempo buscando al padre de Kader y finalmente ha dado con él. Después de enfrentarse al amante de su esposa, ha acudido a hablar con Zeynep y le ha contado lo ocurrido: “He matado al amante de Berrak”.
Zeynep se ha quedado rota al escucharle. No ha podido evitar romper a llorar y ha intentado hacerle entender a Serhat que no puede creer que haya sido capaz de llegar tan lejos. “No serías capaz de hacer algo así, Serhat. Por favor, dime que no”, le ha pedido.
Él no ha tardado en preguntarle por qué lloraba. “¿Por Kader? ¿Por mí? ¿Por mis hijas?”. Zeynep le ha dado una respuesta que demuestra hasta qué punto le preocupa todo lo que está pasando: “Lloro por todos vosotros”.
Al verla así, el empresario ha intentado que dejara de llorar, pero sus siguientes palabras han hecho todavía más duro el momento. “Te lo advertí, yo no era buena persona y no era fácil quererme. Ya te he hecho llorar”, le ha recordado.
Y entonces, con las emociones a flor de piel, le ha dicho a Zeynep: “Cumple tu promesa. Aunque tuvieras 100 corazones, no me des ninguno”. Serhat le ha pedido que recuerde lo que le prometió.
La joven, todavía más rota, le ha respondido con rabia: “No puedo querer a alguien tan irresponsable, inconsciente y estúpido como tú”. Sin embargo, en el corazón no se puede mandar y ambos saben que ya han comenzado a sentir algo especial el uno por el otro.
Ahora, solo queda esperar. Si Tibet sale de esta y no muere, puede que Serhat se libre de las consecuencias. Sin embargo, ¿cómo conseguirá romper ese muro que ha levantado con Zeynep para no sufrir más por amor?
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