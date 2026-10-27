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Capítulo 677

Beatriz manipula a Julia y le cuenta la nueva hazaña de Gabriel: “Ha quitado el ‘De la Reina’ de la empresa”

Julia, que había perdonado a su padre tras su pelea, se ha quedado impactada ante la revelación de la niñera.

Beatriz

Beatriz manipula a Julia y le cuenta la nueva hazaña de Gabriel: “Ha quitado el ‘De la Reina’ de la empresa”

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Beatriz está decidida a terminar con la relación entre Gabriel y Julia, por lo que ha comenzado haciéndolo con la niña.

Ahora que sabe que la pequeña ha elegido volver a su casa, porque Gabriel le ha pedido perdón, quiere fastidiar de nuevo su relación.

Cuando se encuentran a la salida del colegio de Julia, Beatriz, va manipulándola poco a poco para llevarla a su terreno. Haciéndose la inocente, pero con sus ideas claras, termina por desvelarle a la niña su última hazaña: ha quitado el nombre 'De la Reina' de la empresa.

Julia, visiblemente afectada, se ha quedado sin palabras. Justo ahora que había perdonado a su padre, se entera de un nuevo ataque a su familia... Julia odia que se meta con los De la Reina.

¿Afectará esto a su decisión de volver a casa? ¿Qué pasará? ¿Se ha salido Beatriz con la suya?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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