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El secreto | Capítulo 8

¡Tibet es el padre de Kader! Cihan le da a Serhat la noticia que jamás habría imaginado

Cihan tenía una sospecha, pero necesitaba una prueba para atreverse a creerla. Ahora ya la tiene y ha decidido compartirla con Serhat.

¡Tibet es el padre de Kader! Cihan le da a Serhat la noticia que jamás habría imaginado

¡Tibet es el padre de Kader! Cihan le da a Serhat la noticia que jamás habría imaginado

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat, cada vez más impaciente, le ha exigido que le diga la verdad. “Sé quién es el padre de Kader”, ha reconocido Cihan. “¿Sabes quién es? ¿Y hace cuánto lo sabes?”, ha preguntado Serhat.

Cihan le ha explicado que llevaba tiempo sospechando que algo no encajaba. Al principio no quería creerlo, pero cuando Kader apareció empezó a relacionar algunas situaciones que hasta entonces no tenían explicación. Una de ellas ocurrió durante la fiesta de Hayal, cuando Zeynep tomó muestras de ADN de todos. Los resultados fueron negativos, pero había un detalle que llamó su atención: Tibet no estaba allí.

Después, Cihan encontró otra pista en el móvil de Azra. Tras quitárselo en secreto, descubrió que había llamado a Tibet, algo que le resultó extraño porque apenas tenían relación. Aun así, necesitaba una prueba que confirmara sus sospechas.

Cihan ha encontrado la manera de obtener una muestra de ADN de Tibet y ya tiene los resultados en el hotel. Todo encaja y la respuesta ha terminado siendo la que Serhat menos esperaba: “Es Tibet”.

¿Qué hará el empresario ahora con esta información y, sobre todo, qué ocurrirá cuando Berrak descubra que su secreto ha dejado de estar a salvo?

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