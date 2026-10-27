Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia duda sobre si despedir a Paula o no, ¿qué hará?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como…

Claudia está muy afectada por la mentira de Paula, la ha descubierto y ha traicionado su confianza. Ahora duda en si despedirla o no... ¿qué va a hacer al final?

Todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Digna y Damián están decididos a que Julia no se vuelva a casa de Gabriel y Begoña. Quieren que siga viviendo con ellos y están dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguirlo.

A Digna se le ocurrirá venderle sus acciones de la empresa a cambio de que deje a Julia quedarse de manera permanente en su casa. ¿Aceptará Gabriel el trato?

La matriarca Merino, teme que, cuando la niña vuelva a su casa, Gabriel tome represalias contra ellos y no la dejen verla más. ¡Y ellos son sus abuelos!

Por otro lado, Claudia se enfrenta a una difícil decisión, ahora que ha pillado a Paula con Tasio, no sabe si despedirla o no: lleva días mintiéndolas. ¿Qué va a pasar?

En casa de los Salazar, Nieves aconsejará a Josema darse una oportunidad en el amor aunque su cita con Silvia no haya ido bien. ¿Lo hará?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.