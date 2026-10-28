La operación de Kaya es un éxito En tierra lejana: recupera la vista y vive un inesperado reencuentro con Zerrin

Kaya ha recibido la mejor noticia después de su operación En tierra lejana. Aunque al abrir los ojos veía borroso, el médico le ha asegurado que es normal y que recuperará la visión por completo. Poco a poco, el joven ha comenzado a distinguir lo que tenía delante.

La sorpresa ha llegado cuando Zerrin ha entrado en su habitación y Kaya ha podido verla de nuevo tras tantos días con los ojos vendados. Sin embargo, el reencuentro ha sido breve porque ella se ha marchado. Mientras tanto, Ipek ha permanecido en el hospital acompañándolo durante su recuperación.