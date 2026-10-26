Tenso encuentro entre Serhat y Berrak: ella le amenaza con no volver a ver a sus hijas si no la deja marchar

Berrak le ha pedido a Sedef que robe las joyas de su casa para poder marcharse con Ilkim y Hayal lejos, pero ésta ha decidido traicionarla y ha avisado a Serhat para que pudiese dar con ella.

En cuanto Sedef se ha reunido con Berrak, Serhat y Zeynep han aparecido por detrás y la madre de Kader ha intentado escapar. El empresario la ha cogido por el brazo y le ha preguntado directamente dónde están sus hijas.

“No voy a dejar que me las quites. Nunca las encontrarás”, le dice ella alterada y en un tono amenazante. Serhat intenta presionarla para que le cuente la verdad, pero, en cuanto Berrak le dice que están con traficantes de personas, su cara cambia por completo.

Zeynep convence a Serhat para que deje marchar a su mujer porque ha metido su móvil en el bolso de las joyas y así podrán seguirla hasta el lugar en el que se encuentran sus hijas. ¿Volverán todos a casa sanos y salvos?