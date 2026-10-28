Ecmel descubre que Cihan Deniz es su nieto justo cuando está a punto de hacerle daño

Ecmel ha perdido el control y está dispuesto a hacer pagar a los Albora por todo lo que, según él, le han arrebatado. Después de pasar años en prisión, culpa a la familia de haberle quitado el liderazgo y de no haber podido mantener a Sahin alejado de Cihan.

Ayla le ha suplicado que suelte al pequeño, pero Ecmel no ha atendido a sus ruegos. Cihan ha intentado detenerlo y le ha gritado que el niño es su nieto, aunque el hombre se ha negado a creerlo.

Sadakat le ha revelado en ese momento que estaba embarazada de Boran el día que la arrojó por el precipicio. Le ha acusado de haber matado a su propio hijo sin saberlo y le ha insistido en que Cihan es su nieto.

Ecmel se ha quedado en shock al conocer la verdad. Incapaz de asimilar que Boran era su hijo y que Cihan es su nieto, ha terminado soltando al pequeño y se ha marchado muy afectado.