El secreto | Capítulo 8
La noticia de Berrak impide que Serhat les cuente la verdad a sus hijas: “Estoy embarazada”
Justo cuando el empresario les cuenta a Ilkim y Hayal que tienen otra hermana, Berrak aparece por la puerta y cuenta que está embarazada.
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Después de todo lo ocurrido y de ver a sus hijas en peligro, Serhat se ha dado cuenta de que ya no puede seguir ocultándoles la verdad más tiempo: debe contarles por qué quiere separarse de Berrak.
El empresario ha llamado a la psicóloga de la familia para que le ayude a gestionar sus reacciones. Hayal se ha alterado al pensar que su padre iba a anunciarles el divorcio. Sin embargo, Serhat les ha contado algo que las ha dejado en shock: tienen otra hermana.
Justo cuando estaba a punto de revelarles que se trata de Kader, Berrak ha aparecido por la puerta y ha soltado una noticia inesperada: “Estoy embarazada”. Su anuncio ha interrumpido la confesión de Serhat y ha dejado a todos sin palabras.
¿Es verdad lo que ha contado Berrak o intenta evitar el divorcio con una nueva mentira? ¿Cómo reaccionarán sus hijas ante la noticia?
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