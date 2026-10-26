La noticia de Berrak impide que Serhat les cuente la verdad a sus hijas: “Estoy embarazada”

Después de todo lo ocurrido y de ver a sus hijas en peligro, Serhat se ha dado cuenta de que ya no puede seguir ocultándoles la verdad más tiempo: debe contarles por qué quiere separarse de Berrak.

El empresario ha llamado a la psicóloga de la familia para que le ayude a gestionar sus reacciones. Hayal se ha alterado al pensar que su padre iba a anunciarles el divorcio. Sin embargo, Serhat les ha contado algo que las ha dejado en shock: tienen otra hermana.

Justo cuando estaba a punto de revelarles que se trata de Kader, Berrak ha aparecido por la puerta y ha soltado una noticia inesperada: “Estoy embarazada”. Su anuncio ha interrumpido la confesión de Serhat y ha dejado a todos sin palabras.

¿Es verdad lo que ha contado Berrak o intenta evitar el divorcio con una nueva mentira? ¿Cómo reaccionarán sus hijas ante la noticia?