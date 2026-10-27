“Me siento impotente”: Cihan se sincera con Alya y revela lo que más le duele de su matrimonio

Alya le ha explicado a Cihan cuánto le duele ver sufrir a su hijo. Cada día se esfuerza por protegerlo de todo lo que ocurre a su alrededor, pero sabe que no puede evitar que sufra. Cihan ha comprendido sus palabras y le ha pedido perdón por haber hecho daño tanto a ella como al pequeño.

El empresario le ha confesado qué le ha llevado a perder los nervios. No ha sido lo que le ha dicho Cihan Deniz, sino la impotencia de no poder responderle ni hacer por Alya todo lo que le gustaría. “Me cabrea no poder llevarte a cenar, me cabrea no poder comprarte ese maldito anillo”, le ha reconocido.

Cihan también ha recordado el día de su boda, cuando ambos se vieron obligados a darse el sí. Aunque intenta dejar atrás aquel recuerdo, no lo consigue. “Está a punto de cumplirse un año. Y sigo en el mismo punto. Como si no avanzara, como si el tiempo no pasara”, ha confesado.

Alya ha escuchado cómo su marido se abría con ella y le explicaba lo mucho que le duele no poder defenderla ni demostrarle su amor como quisiera. Cihan tiene claro lo que desea: compartir una cena con ella, regalarle ese anillo y hacerle saber que sus sentimientos no han cambiado con el paso del tiempo.