Bahar demuestra a Harun que es una gran doctora en una operación imposible

Después del fracaso del día anterior, Bahar se ha enfrentado a su gran prueba en el quirófano… y esta vez lo ha hecho con orgullo.

La doctora Özden y su equipo han vivido una situación extrema: el corazón de la recién nacida se ha detenido y la madre ha comenzado a sufrir una hemorragia incontrolable. El pánico se ha extendido en la sala, mientras Harun observaba esperando que Bahar volviera a caer.

Pero Bahar no se ha dejado vencer por el miedo. En el momento más crítico, ha tomado el control del quirófano. Con el útero sin dejar de sangrar, ha tenido que decidir qué vida salvar primero: la de la madre o la del bebé.

Sin dudar, ha actuado. Ha ordenado administrar adrenalina al bebé y oxitocina a la madre. Luego, ha suplicado al recién nacido que luchara por su madre y el milagro ha ocurrido. El sangrado se ha detenido y el bebé ha vuelto a latir.

Bahar ha conseguido lo imposible: salvar a ambas. Pero, además, ha logrado algo más grande. Ha vencido su miedo, ha recuperado la confianza en sí misma y ha dejado sin palabras a Harun, que no ha tenido más remedio que reconocer su talento. Así, Bahar ha vuelto a brillar como la doctora que siempre estuvo destinada a ser.

