Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 3 de noviembre

Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó

Çağla no puede aguantar la sesión de relajación que Nevra le propone y se encierra en su habitación

Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6906252cd4ad8e0006efad3d|||Timur Yazuzoğlu, el hombre que tuvo que perderlo todo para entender el significado del amor]]

Publicidad

Çağla sigue sin poder enfrentarse a la vida. Desde la muerte de Tolga, vive refugiada en la mansión de Bahar, sin fuerzas para volver a casa ni al trabajo. Todo le recuerda a él.

Preocupada por su estado, Nevra ha intentado tenderle la mano. Quería que hablaran, que sacaran lo que sienten. Pero Çağla apenas podía mirarla. “Desde que perdiste a Tolga, ¿has podido volver a casa? ¿Ir al trabajo? Vayas donde vayas, te acuerdas de él”, le ha preguntado Nevra.

Çağla ha intentado seguir la sesión, pero el dolor era insoportable. Se ha levantado de golpe, con la excusa de ir al baño, y se ha encerrado en su habitación.

Allí ha abierto una cajita y ha cogido el anillo de compromiso que Tolga le dio antes del accidente. Se lo ha puesto con las manos temblando. Y, de pronto, todo ha vuelto otra vez: la voz de Tolga, su mirada, sus palabras. “¿Quieres ser mi mujer y envejecer a mi lado? ¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntaba con emoción.

El llanto de Çağla lo ha dicho todo. Su corazón sigue roto. Nunca pudo decir “sí”, y ahora vive atrapada en ese momento que ya no volverá.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó

Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó

Rengin se despide como jefa médica y advierte: “El cambio no será fácil para nadie”

Rengin se despide como jefa médica y advierte: “El cambio no será fácil para nadie”

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

Cloe
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe comienza a conocer la colonia y a sus trabajadores

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta
Resumen

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”
Capítulo 428

Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”

La joven sigue enfadada con su tía y duda si debería hacer las paces con ella.

¿Qué haría Antonio Velázquez ante estas encrucijadas? ¡Podemos a prueba al actor!
Contenido exclusivo

¿Qué haría Antonio Velázquez ante estas encrucijadas? ¡Ponemos a prueba al actor!

Hemos sometido al intérprete que da vida a David en La Encrucijada a un divertido juego en el que ha tenido que mojarse y tomar decisiones.

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

Publicidad