Çağla no supera la muerte de Tolga y llora sin consuelo por el amor que el destino truncó

Çağla sigue sin poder enfrentarse a la vida. Desde la muerte de Tolga, vive refugiada en la mansión de Bahar, sin fuerzas para volver a casa ni al trabajo. Todo le recuerda a él.

Preocupada por su estado, Nevra ha intentado tenderle la mano. Quería que hablaran, que sacaran lo que sienten. Pero Çağla apenas podía mirarla. “Desde que perdiste a Tolga, ¿has podido volver a casa? ¿Ir al trabajo? Vayas donde vayas, te acuerdas de él”, le ha preguntado Nevra.

Çağla ha intentado seguir la sesión, pero el dolor era insoportable. Se ha levantado de golpe, con la excusa de ir al baño, y se ha encerrado en su habitación.

Allí ha abierto una cajita y ha cogido el anillo de compromiso que Tolga le dio antes del accidente. Se lo ha puesto con las manos temblando. Y, de pronto, todo ha vuelto otra vez: la voz de Tolga, su mirada, sus palabras. “¿Quieres ser mi mujer y envejecer a mi lado? ¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntaba con emoción.

El llanto de Çağla lo ha dicho todo. Su corazón sigue roto. Nunca pudo decir “sí”, y ahora vive atrapada en ese momento que ya no volverá.