Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

A pesar de querer mucho a Evren, Bahar no ha sido capaz de casarse con él y lo peor es que ha tomado la decisión en el último minuto, dejando al doctor plantado en el altar, sin entender lo que le había pasado a su prometida.

El infarto de Timur ha provocado el encuentro de los novios en el hospital horas después de lo ocurrido y, como era de esperar, ha estado lleno de tensión y reproches. Bahar ha intentado explicarle al doctor lo ocurrido, pero a Evren ya no le valían sus palabras.

“No lo he hecho solo por mí, también por ti. Quieres ir a Estados Unidos y tener un hijo también. Las cosas a las que renuncies te irán reconcomiendo y sentirás que has cometido un error”, ha intentado explicarle Bahar al doctor.

Evren ha intentado controlar su rabia y no entiende por qué Bahar no le ha dejado tomar sus propias decisiones y no ha priorizado su amor. ¿Será este el final de esta bonita pareja?