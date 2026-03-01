Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La hija de Bahar

Umay, una joven soñadora y con carácter que ha encontrado el equilibrio

La hija de Bahar ha evolucionado mucho desde que comenzó esta historia y parece tener claro cómo quiere que sea su futuro.

Umay

Umay.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Umay ha aprendido y crecido mucho desde que empezó Renacer. Su relación con su familia parecía idílica, pero la joven no tenía la confianza suficiente con su madre y la juzgó cuando quiso volver a ejercer la medicina.

La joven creció admirando la figura de su padre y se sintió muy decepcionada con él cuando descubrió que mantenía una relación extramatrimonial con Rengin, la madre de su mejor amiga.

A Umay le afectó especialmente el conflicto que sus padres tuvieron durante los meses en los que se plantearon divorciarse y no aceptaba que ninguno de los dos rehiciese su vida con Evren o Rengin.

Con el tiempo y tras ver que su madre era feliz con Evren, Umay dejó a un lado su dolor y sus prejuicios y animó a su madre a empezar de nuevo con el doctor, aunque ambos tardaron mucho más tiempo en dar el paso de estar juntos.

Umay emociona a Bahar al apoyar su matrimonio con Evren: “Si eres feliz, yo soy feliz”

La hija de Bahar se ilusionó durante una temporada con Cem, pero no salió bien y posteriormente con Yusuf, quién le devolvió la ilusión y trató de comprenderla e impulsarla a perseguir sus sueños.

Sin embargo, la que fue su mayor apoyo durante todo este tiempo fue su hermana Parla. Aunque ambas tuvieron más de un desencuentro, tras descubrir la relación de sangre que tenían, se unieron todavía más.

Las dos jóvenes pasaron juntas por momentos complicados, pero la compañía y el apoyo de la otra siempre les ayudaba a seguir adelante. Además, Parla siempre confió en el talento de Umay para el dibujo.

Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Al final de esta historia, hemos podido ver que Umay está cada vez más cerca de cumplir su sueño de estudiar dibujo en una de las mejores escuelas de Italia. ¡Cómo nos alegramos por ella!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Umay

Umay, una joven soñadora y con carácter que ha encontrado el equilibrio

Miquel Fernández

Miquel Fernández: el actor camaleónico que ganó Tu cara me suena se luce en Perdiendo el juicio

Helana Esquerro

Así define Helena Ezquerro a Soledad, su personaje en Entre tierras 2: "es la parte más inocente de toda la historia"

Cihan Deniz
En tierra lejana

Kuzey Gezer ya ha ganado dos premios como Cihan Deniz… ¡con solo 7 años!: “Es un reflejo de su corazón puro”

Tasio, Marta, Andrés, Damián y Luz en el capítulo 510 de Sueños de libertad
Seamana de 2 al 6 de marzo

Avance semanal de Sueños de libertad: Una pedida de mano, a punto de revolucionar la vida de los protagonistas

Bahar y Evren
Repasamos su historia

Cómo Evren cambió el destino de Bahar: la relación que nació donde nadie la esperaba

Bahar y Evren han escrito el final que todos esperábamos. Juntos han demostrado que para renacer de verdad, hay que dejar atrás todo lo que te impide volar.

Perdiendo el juicio
A las 23.00 horas

Amanda apunta a un nuevo sospechoso en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

La abogada sigue cualquier pista que pueda demostrar la inocencia de su hermana.

Ferit

¿Salvará Seyran a los Korhan?: el futuro de la empresa depende de su firma

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, preocupado porque se descubra la relación entre Marta y Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, preocupado porque se descubra la relación entre Marta y Cloe

Parla

Parla, una joven que ha madurado y ha construido un vínculo fuerte con su madre

Publicidad