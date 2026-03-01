Umay, una joven soñadora y con carácter que ha encontrado el equilibrio

Umay ha aprendido y crecido mucho desde que empezó Renacer. Su relación con su familia parecía idílica, pero la joven no tenía la confianza suficiente con su madre y la juzgó cuando quiso volver a ejercer la medicina.

La joven creció admirando la figura de su padre y se sintió muy decepcionada con él cuando descubrió que mantenía una relación extramatrimonial con Rengin, la madre de su mejor amiga.

A Umay le afectó especialmente el conflicto que sus padres tuvieron durante los meses en los que se plantearon divorciarse y no aceptaba que ninguno de los dos rehiciese su vida con Evren o Rengin.

Con el tiempo y tras ver que su madre era feliz con Evren, Umay dejó a un lado su dolor y sus prejuicios y animó a su madre a empezar de nuevo con el doctor, aunque ambos tardaron mucho más tiempo en dar el paso de estar juntos.

La hija de Bahar se ilusionó durante una temporada con Cem, pero no salió bien y posteriormente con Yusuf, quién le devolvió la ilusión y trató de comprenderla e impulsarla a perseguir sus sueños.

Sin embargo, la que fue su mayor apoyo durante todo este tiempo fue su hermana Parla. Aunque ambas tuvieron más de un desencuentro, tras descubrir la relación de sangre que tenían, se unieron todavía más.

Las dos jóvenes pasaron juntas por momentos complicados, pero la compañía y el apoyo de la otra siempre les ayudaba a seguir adelante. Además, Parla siempre confió en el talento de Umay para el dibujo.

Al final de esta historia, hemos podido ver que Umay está cada vez más cerca de cumplir su sueño de estudiar dibujo en una de las mejores escuelas de Italia. ¡Cómo nos alegramos por ella!