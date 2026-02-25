Así termina Renacer: Bahar consigue la vida que siempre había soñado rodeada de sus seres queridos

Bahar y sus amigos se reúnen para celebrar el cumpleaños de los mellizos y de Ali, el niño que ha adoptado Evren. Todos disfrutan felices de la celebración, incluso Rengin, que, a pesar de tener dolor de cabeza por su enfermedad, mira con emoción a su hija Parla.

Uras y Seren han conseguido llevarse bien después de todo lo ocurrido entre ellos y han retomado su relación de amistad por el bien de los niños. Ninguno guarda rencor a Maral, que también ha acudido a la fiesta con Çagla y Harun después de irse a vivir con ellos.

Nevra le enseña feliz a Reha y Gülçiçek un anillo que parece ser de compromiso. La madre de Timur también ha encontrado el amor y aspira a ser tan feliz en pareja como lo son sus amigos.

Bahar mira emocionada a todos sus seres queridos pensando que por fin le ha dado a su yo del pasado la vida con la que tanto había soñado: “A pesar de todos aquellos que dijeron que no podría, me reinventé. No olvides que si yo lo hice… tú también puedes”. ¡Larga vida a Renacer!