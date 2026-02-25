Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | Final

Así termina Renacer: Bahar consigue la vida que siempre había soñado rodeada de sus seres queridos

La madre de Umay y Uras ha cumplido todas las prometas que le hizo a su yo del pasado y nos ha dejado una gran lección en el final de esta historia.

Bahar

Así termina Renacer.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Bahar y sus amigos se reúnen para celebrar el cumpleaños de los mellizos y de Ali, el niño que ha adoptado Evren. Todos disfrutan felices de la celebración, incluso Rengin, que, a pesar de tener dolor de cabeza por su enfermedad, mira con emoción a su hija Parla.

Uras y Seren han conseguido llevarse bien después de todo lo ocurrido entre ellos y han retomado su relación de amistad por el bien de los niños. Ninguno guarda rencor a Maral, que también ha acudido a la fiesta con Çagla y Harun después de irse a vivir con ellos.

Nevra le enseña feliz a Reha y Gülçiçek un anillo que parece ser de compromiso. La madre de Timur también ha encontrado el amor y aspira a ser tan feliz en pareja como lo son sus amigos.

Bahar mira emocionada a todos sus seres queridos pensando que por fin le ha dado a su yo del pasado la vida con la que tanto había soñado: “A pesar de todos aquellos que dijeron que no podría, me reinventé. No olvides que si yo lo hice… tú también puedes”. ¡Larga vida a Renacer!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar

Así termina Renacer: Bahar consigue la vida que siempre había soñado rodeada de sus seres queridos

Evren y Bahar

Evren y Bahar vuelven a darse una oportunidad en el amor: "Ahora me da igual el control”

Inauguración

Bahar abre las puertas de su clínica: “Hace años no imaginaría esto”

Parla y Rengin
Renacer | Final

"Abrázame siempre": Parla y Rengin protagonizan un tierno momento madre e hija

Harun y Maral
Renacer | Final

El momento más emotivo entre Harun y Maral: el doctor le pide a su hermana que se vaya a vivir con Çagla y con él

Cihan y Alya
En tierra lejana | 24 de febrero

“Solo hay una salida”: Cihan pone precio a la libertad de Alya obligándola a aceptar su trato

Cihan sabe que su testimonio ante el fiscal es la única llave para su libertad, y ha puesto un precio muy alto: una boda.

Alya
En tierra lejana | 24 de febrero

¡Alya, detenida!: Sadakat la denuncia y la policía se la lleva al calabozo

La matriarca de los Albora ha cumplido su amenaza y ha interpuesto una denuncia contra Alya para obligarla a que acepte casarse con Cihan.

Cihan

“Cásate con ella”: la última voluntad de Boran que sentencia el futuro de Cihan y Alya

Cihan Deniz

“¡Mamá, te echo de menos!”: el desgarrador silencio de Alya ante la llamada de su hijo

Ecmel

“Eres un débil e incompetente”: el brutal ataque de Ecmel a Cihan desde la cárcel

Publicidad