El despecho de Harun: un amor imposible por Bahar es la razón de todo su odio

El nuevo jefe médico no para de atacar el trabajo de Bahar y la ha amenazado con suspenderla si falla en la próxima operación. Pero, ¿por qué tanto resentimiento?

La tensión se palpa en el hospital. Mientras los residentes comentaban la operación más importante del día, y Harun, lejos de apoyar a Bahar, la ha puesto en la mira.

Le ha asegurado a Maral que Bahar “no tiene nada que la haga especial” y ha soltado su amenaza: “Puedo suspenderla si fracasa en la operación de hoy”. Su objetivo es claro: hundirla profesionalmente.

Pero el origen de este odio no está en el presente, sino en el pasado. Un flashback nos ha llevado a los pasillos de la Facultad de Medicina. Allí, un joven Harun no le quitaba los ojos de encima a Bahar aunque, como ya bien conocemos, los suyos estaban puestos en Timur.

La de Harun fue un amor frustrado e imposible. Aquella indiferencia de Bahar se convirtió en rencor y, más tarde, en desprecio, convencido de que Bahar “es una soñadora patética” y que su amor por Timur fue su gran error.

Años después, ese resentimiento sigue vivo. Harun está decidido a saldar su cuenta y demostrar que Bahar no merece su título. ¿Conseguirá destruirla o volverá a demostrar por qué nació para ser doctora?

