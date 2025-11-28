Bahar descubre la verdad y Uras entra en pánico: lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer

En los próximos capítulos de Renacer, Seren sufre amnesia parcial. Despierta confundida y sin recordar momentos clave de su vida. Sus preguntas lo llenan todo: “¿Qué me está pasando? ¿Por qué no recuerdo nada?”.

Mientras tanto, Bahar descubre los vídeos de seguridad y comprende la gravedad de lo ocurrido. La verdad la deja en shock y la coloca en una posición difícil dentro de la familia.

Uras, al saber que todo ha salido a la luz, entra en tensión. No sabe cómo hablar con Seren ni cómo asumir sus propios errores ahora que ella no recuerda lo que pasó.

La situación se vuelve cada vez más delicada y Bahar siente que cualquier paso puede cambiarlo todo. En los próximos capítulos, la familia se enfrenta a días de incertidumbre:

Seren intenta ordenar su mente,Uras busca una salida y Bahar decide qué hacer con la verdad que ha descubierto.

