Andrés guarda silencio ante Gabriel: ¡le oculta que ha localizado a su madre!

Andrés ha vuelto de Tenerife tras conocer a la madre de Gabriel, quien creía que estaba muerta.

Gracias a su conversación con ella, ha descubierto muchas cosas del pasado de Gabriel que no conocía.

Ahora vuelto a Toledo y decide ocultar a todos dónde ha estado. El joven, además, se mantiene muy distante con su primo y esquivo.

Gabriel se queda muy pensativo y en seguida empieza a dudar de Andrés…¿Qué estará tramando?

Además, Andrés se mantiene también muy serio y distante con María. La joven intenta reconquistar a su marido, pero él le deja las cosas claras y se marcha a dormir a la habitación de invitados: “No me vas a volver a engañar más”.