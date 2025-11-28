Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 447

Andrés guarda silencio ante Gabriel: ¡le oculta que ha localizado a su madre!

El joven no le cuenta a su primo que ha estado en Tenerife ni que ha visitado a Delia, su madre.

Andrés ha vuelto de Tenerife tras conocer a la madre de Gabriel, quien creía que estaba muerta.

Gracias a su conversación con ella, ha descubierto muchas cosas del pasado de Gabriel que no conocía.

Ahora vuelto a Toledo y decide ocultar a todos dónde ha estado. El joven, además, se mantiene muy distante con su primo y esquivo.

Gabriel se queda muy pensativo y en seguida empieza a dudar de Andrés…¿Qué estará tramando?

Además, Andrés se mantiene también muy serio y distante con María. La joven intenta reconquistar a su marido, pero él le deja las cosas claras y se marcha a dormir a la habitación de invitados: “No me vas a volver a engañar más”.

