“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras

Seren por fin ha despertado después de la operación y ha dejado a todos sin palabras. Harun, el jefe médico, ha sido el primero en notarlo. Al ver que reaccionaba, ha comprobado sus reflejos y ha avisado al resto del equipo.

Bahar, Evren y Uras han entrado de inmediato en la habitación de la UCI. Bahar, muy emocionada, se ha acercado a su cama y le ha dicho: “Seren, mi niña… has vuelto. ¿Estás despierta?”.

La joven parecía consciente, pero muy confundida. Ha mirado a su alrededor sin entender del todo dónde estaba. Luego, ha mirado a Uras, que esperaba muy nervioso.

Bahar le ha pedido a su hijo que se acercara y, cuando Uras ha dado un paso hacia ella, todos se han callado. Querían saber qué recordaba Seren tras el accidente.

Entonces, Seren ha dicho algo que nadie esperaba: “Te he echado de menos”. Sus palabras han dejado a todos desconcertados. Nadie entiende cómo, después de la fuerte discusión que tuvieron antes del atropello, Seren puede reaccionar así. Todo apunta a que podría estar sufriendo una amnesia parcial.

Por ahora, Harun ha explicado que es normal después de un traumatismo craneal y que habrá que esperar a que Seren recupere poco a poco sus recuerdos.

Lo que sí está claro es que su despertar lo cambia todo y que Uras no sabe cuánto tardará en salir a la luz toda la verdad. ¿Qué pasará cuando Seren recuerde lo ocurrido antes del accidente?