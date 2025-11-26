Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 25 de noviembre

“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras

Seren ha vuelto a abrir los ojos después del accidente y todos han contenido la respiración. Pero sus primeras palabras lo cambian todo: no recuerda lo ocurrido con Uras y Maral.

“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras

Publicidad

Seren por fin ha despertado después de la operación y ha dejado a todos sin palabras. Harun, el jefe médico, ha sido el primero en notarlo. Al ver que reaccionaba, ha comprobado sus reflejos y ha avisado al resto del equipo.

Bahar, Evren y Uras han entrado de inmediato en la habitación de la UCI. Bahar, muy emocionada, se ha acercado a su cama y le ha dicho: “Seren, mi niña… has vuelto. ¿Estás despierta?”.

La joven parecía consciente, pero muy confundida. Ha mirado a su alrededor sin entender del todo dónde estaba. Luego, ha mirado a Uras, que esperaba muy nervioso.

Bahar le ha pedido a su hijo que se acercara y, cuando Uras ha dado un paso hacia ella, todos se han callado. Querían saber qué recordaba Seren tras el accidente.

Entonces, Seren ha dicho algo que nadie esperaba: “Te he echado de menos”. Sus palabras han dejado a todos desconcertados. Nadie entiende cómo, después de la fuerte discusión que tuvieron antes del atropello, Seren puede reaccionar así. Todo apunta a que podría estar sufriendo una amnesia parcial.

Por ahora, Harun ha explicado que es normal después de un traumatismo craneal y que habrá que esperar a que Seren recupere poco a poco sus recuerdos.

Lo que sí está claro es que su despertar lo cambia todo y que Uras no sabe cuánto tardará en salir a la luz toda la verdad. ¿Qué pasará cuando Seren recuerde lo ocurrido antes del accidente?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras

“Te he echado de menos”: Seren sorprende a todos al despertar sin recordar la traición de Uras

Maral humilla a Uras con un beso forzado y lo deja sin palabras: “¿El de antes fue como este?”

Maral humilla a Uras con un beso forzado y lo deja sin palabras: “¿El de antes fue como este?”

“Despierta, por favor”: Uras suplica a Seren una segunda oportunidad mientras sigue inconsciente

“Despierta, por favor”: Uras suplica a Seren una segunda oportunidad mientras sigue inconsciente

Harun da la noticia más esperada: Seren sobrevive, pero el miedo a las secuelas mantiene a todos en vilo
Renacer 25 de noviembre

Harun da la noticia más esperada: Seren sobrevive, pero el miedo a las secuelas mantiene a todos en vilo

Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente
Renacer 25 de noviembre

Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada
El jueves

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

El hermano de Mónica ha obligado al empresario a ocultar que acabó con la vida de Emilio por accidente y le está obligando a hacer cosas que no quiere.

Marta Cloe
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe y Marta celebran el éxito de los nuevos uniformes

Los uniformes de Brossard llegan a la tienda y son todo un éxito. ¡Gracias a la alianza Marta-Cloe!

Delia y Andrés

Capítulo 444 de Sueños de libertad; 25 de noviembre: Andrés viaja a Tenerife a hablar con la madre de Gabriel

Gabriel va a hablar con la madre de Gabriel a Tenerife

Andrés va a hablar con Delia, la madre de Gabriel, a Tenerife... ¿qué descubrirá?

Cloe le propone a Marta preparar juntas la campaña de un nuevo perfume

Cloe le propone a Marta preparar juntas la campaña de un nuevo perfume, ¿cómo se entenderán?

Publicidad