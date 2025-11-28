Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 447

Cloe ofrece a María un puesto en la fábrica: “Quiero que trabaje para nosotros como traductora”

La francesa quiere que la mujer de Andrés forme parte de Brossard De la Reina.

Cloe ofrece a María un puesto en la fábrica: “Quiero que trabaje para nosotros como traductora”

María le ha pedido a Gabriel que quiere empezar a trabajar, pero él lo rechaza en rotundo y le dice que en la fábrica no hay ningún puesto para ella.

Sin embargo, Cloe lo escucha todo y se presenta en la casa De los De la Reina para decirle a la joven que ha escuchado esa conversación y que ella sí quiere que trabaje en la fábrica.

Aunque sabe que ambas no empezaron con buen pie, quiere que María trabaje con ella: “Valoro mucho a las mujeres fuertes y valientes”

Cloe, sabe que María domina el francés así a la perfección, y le propone que trabaje en la fábrica como traductora entre los franceses y ellos. Tendrá que traducir informes y documentación necesaria en la empresa. ¡María acepta encantada!

¿Cómo se toman en casa De la Reina que María vaya a trabajar?, ¿Y Gabriel?

