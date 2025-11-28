Antena 3 LogoAntena3
Una amenaza mortal, una declaración de amor prohibida y una familia en peligro: el domingo, en Una nueva vida

El peligro entra en la mansión Korhan y nadie está preparado para lo que viene. Este domingo, capitulazo imperdible en Antena 3.

Una amenaza mortal, una declaración de amor prohibida y una familia en peligro: el domingo, en Una nueva vida

En la mansión, el aire está cargado y todos lo sienten. Pero lo que nadie imagina es que el enemigo ya está dentro del plan.

La familia de Ökkeş está moviéndose en silencio, decididos a vengarse. Han jurado que los Korhan pagarán por lo que ocurrió y su primer golpe llega en la noche de bodas de Hattuc y Halis.

Cuando los recién casados entran en la habitación, encuentran un “regalo” aterrador con una nota: “Hemos ofrecido un sacrificio. Los siguientes serán tus hijos y tus nietos”.

El terror invade la mansión. Hattuc grita, Halis pierde el control y Ferit entiende que esto ya no es un simple aviso, sino una declaración de guerra. Y lo peor está por llegar.

Al mismo tiempo, lejos de esa pesadilla, otra historia está a punto de explotar: Pelin da el paso que nadie imaginaba y confiesa a Kaya que quiere estar con él, incluso si eso significa romper su matrimonio con Suna.

Este domingo, capitulazo que promete dejarnos sentados a la pantalla. A las 22.00 horas, Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

